Dollar General pagará a Pensilvania $1.5 millones de dólares por cobrar de más a sus clientes

El estado de Pensilvania anunció un acuerdo millonario con Dollar General tras descubrirse que la cadena minorista cobró precios más altos de los anunciados a sus clientes durante varios años.

La investigación estatal reveló fallas sistemáticas en la precisión de precios, lo que llevó a la empresa a aceptar un pago superior a $1.5 millones y a implementar cambios obligatorios en sus prácticas comerciales.

Las autoridades estatales informaron que la Oficina del Fiscal General detectó numerosas ocasiones en las que los consumidores pagaron más en caja que el precio marcado en estantes y etiquetas.

Dollar General, con más de 900 tiendas en Pensilvania, habría incumplido más del 40% de las inspecciones de exactitud de precios entre 2019 y 2023.

El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, calificó la situación como engañosa para los consumidores del estado.

“Nuestra investigación encontró casos generalizados y repetidos de habitantes de Pensilvania pagando de más en caja -una engañosa práctica contra los clientes en todo el estado-”, declaró en un comunicado.

“Esperamos que la corporación tome este acuerdo muy en serio, porque los consumidores esperan pagar el precio que aparece en los estantes y etiquetas”, añadió.

Para resolver las acusaciones, Dollar General Corporation y su empresa matriz, Dolgen Corp, LLC, pagarán $1.55 millones al estado.

El acuerdo también obliga a la compañía a mejorar sus operaciones para evitar futuros abusos, incluyendo:

-Capacitar al personal para garantizar la actualización correcta de los precios.

-Mantener suficiente personal para reemplazar etiquetas de estantes cada semana.

-Colocar avisos en las cajas registradoras indicando que se respetará el precio más bajo exhibido.

Finalmente, la fiscalía invitó a los consumidores a denunciar cualquier discrepancia entre precios anunciados y cobrados.

Las quejas pueden presentarse mediante la Oficina de Protección al Consumidor en su portal web, por teléfono al 717-787-3391, o por correo electrónico a scams@attorneygeneral.gov.

Sigue leyendo:

– Dollar General anuncia 450 nuevas tiendas en 2026

– ¿Es mejor comprar víveres en Dollar Tree que en Dollar General?

– Dollar Tree observa un cambio en el comportamiento de los consumidores