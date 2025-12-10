EE.UU. planea que extranjeros revelen 5 años de información en redes sociales

Algunas personas que viajen a Estados Unidos pronto tendrían que proporcionar su historial de redes sociales de los cinco años previos para poder ingresar al país, de acuerdo con una nueva propuesta del gobierno del presidente Donald Trump.

La propuesta, que fue publicada en el Registro Federal por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), sugiere a los visitantes que provengan de países que forman parte de un programa de exención de visa necesitará dar información personal adicional como parte de una petición electrónica.

La condición sería para aquellos extranjeros que usen el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, o ESTA, como parte del programa de exención de visa para ciudadanos de 42 países, incluyendo Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Israel y Qatar, así como muchos otros países europeos.

ESTA es una solicitud en línea que los visitantes de los nombrados países usan para viajar a Estados Unidos por menos de 90 días sin visa. En la actualidad, a quienes utilizan el sistema en línea se les pide información como su pasaporte y fecha de nacimiento, así como antecedentes penales.

Los cambios propuestos a la solicitud de exención de visa incluyen hacer obligatoria la presentación del historial de redes sociales y añadir “elementos de datos de alto valor”, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico de la persona en cuestión por los cinco años anteriores, además de los nombres y fechas de nacimiento de familiares cercanos, junto con sus lugares de nacimiento, residencias y números de teléfono durante los cinco años anteriores.

En el año 2016 se agregó inicialmente a la aplicación una pregunta sobre cómo ingresar información de redes sociales, con la sección marcada como “opcional”, informó CNN.

“Si un solicitante no responde la pregunta o simplemente no tiene una cuenta en las redes sociales, la solicitud ESTA aún puede presentarse sin una interpretación o inferencia negativa”, indicó la página web de CBP.

La nueva propuesta, abierta a comentarios públicos hasta el 9 de febrero, haría obligatoria dicha información, si bien no se aclaró como afectaría a quienes deseen visitar Estados Unidos.

Dichos cambios se alinearían con un impulso más extenso de la administración de Trump para reformar el sistema de inmigración legal del país, además de llevar a cabo su prometido programa de deportación masiva de personas que están irregularmente en el país.

En los últimos 11 meses, el gobierno republicano ha hecho cambios radicales en casi todas las facetas del proceso de inmigración, restringiendo severamente todas las maneras legales e ilegales de ingreso a la nación.

Asimismo, la administración ha puesto mucho énfasis y escrutinio en las cuentas de redes sociales de personas que están en Estados Unidos con visas de estudiantes.

En junio, el Departamento de Estado (DOS) expresó a las embajadas y consulados que podrían investigar a los solicitantes de visas de estudiante por “actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundadores”.

Según esas pautas, se pide a los solicitantes que configuren sus perfiles como públicos, y la falta de presencia en redes sociales en línea podría verse como un factor negativo que puede usarse en su contra en el proceso de solicitud.

