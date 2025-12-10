“Terrorismo” en Nueva Jersey: gemelos latinos acusados de amenazar con balear a oficiales ICE y DHS en redes sociales

Ricardo Antonio Román Flores y Emilio Román Flores, hermanos gemelos ciudadanos estadounidenses, fueron acusados de amenazar en redes sociales con matar a Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), e instar a “disparar al ICE en cuanto lo vean”.

La mañana de ayer el DHS y el equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales) del Departamento de Policía de Absecon (Nueva Jersey) ejecutaron una orden de búsqueda y arresto contra los gemelos, informó la agencia federal en un comunicado.

Emilio Román Flores fue acusado de posesión ilegal de un arma de asalto, posesión de armas prohibidas, conspiración para cometer amenazas terroristas, coerción criminal, amenazas y acoso cibernético. Su hermano Ricardo Antonio Román Flores fue acusado de conspiración para cometer amenazas terroristas.

Los gemelos quedaron detenidos por el Departamento de Policía de Absecon. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

“Que esto sirva de advertencia a cualquiera que se atreva a amenazar o atacar a nuestros valientes agentes del orden”, declaró el director interino del ICE, Todd Lyons. “Los encontraremos, los arrestaremos y los procesaremos con todo el peso de la ley. NO les tenemos miedo. La retórica extrema de los medios de comunicación, los políticos santuario y los activistas está provocando que nuestros agentes del orden se enfrenten a un aumento del 8,000% en las amenazas de muerte. Si amenazan a nuestros agentes del orden o al Departamento de Seguridad Nacional, los perseguiremos y serán procesados ​​con todo el peso de la ley”.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.