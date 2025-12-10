Juez bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Un juez federal ordenó que el gobierno Donald Trump retire a la Guardia Nacional de California, que se encuentra desplegada en Los Ángeles y devolver el control de estas fuerzas al estado, decisión que surge tras una disputa por el uso de tropas estatales en operaciones de detención de inmigrantes.

El juez Charles Breyer, en San Francisco, aprobó una orden judicial preliminar, la cual fue solicitada por funcionarios de California que se oponían al uso de la Guardia Nacional por parte del gobierno federal sin la autorización del gobernador Gavin Newsom para intensificar las detenciones de inmigrantes.

Sin embargo, para permitir la transición, el juez Breyer suspendió la aplicación inmediata de esta orden hasta el próximo lunes, informó The Associated Press.

El estado de California argumentó en la corte que las circunstancias en Los Ángeles habían cambiado significativamente desde que el gobierno de Trump asumió el mando de las tropas y las desplegó en junio.

Despliegue en varios estados por parte de Trump

La administración republicana había convocado en principio a más de 4,000 soldados de la Guardia de California. Sin embargo, para finales de octubre, esta cifra se había reducido a unos pocos cientos. En el área específica de Los Ángeles, solo quedaban alrededor de 100 tropas.

A pesar de la reducción en el número de efectivos, la administración Trump había extendido el despliegue hasta febrero.

La reciente decisión judicial ocurre en respuesta de los esfuerzos del gobierno federal para utilizar a la Guardia de California en otras ciudades, incluyendo Portland, Oregón. Estos movimientos fueron percibidos como un intento de enviar personal militar a ciudades gobernadas por el Partido Demócrata, lo que ha generado una fuerte resistencia por parte de los alcaldes y gobernadores locales.

Sigue leyendo:

– Illinois aprueba ley que protege a inmigrantes del “acoso” de ICE y del uso de datos médicos

– Miedo a redadas afecta asistencia y seguridad de alumnos inmigrantes en escuelas de EE.UU.

– Gobierno de Trump ha revocado 85,000 visas este año