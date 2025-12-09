Illinois aprueba ley que protege a inmigrantes del “acoso” de ICE y del uso de datos médicos

El gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, promulgó este martes la ley HB 1312 que blindará a los inmigrantes frente al “acoso” migratorio federal dentro y alrededor de los tribunales estatales y limitará el uso de información médica y educativa con fines migratorios.

La nueva norma, descrita por la administración estatal como un mecanismo para enfrentar acciones “hostiles” impulsadas por el Gobierno de Donald Trump, establece garantías para que las personas puedan asistir a audiencias judiciales sin exposición a operativos civiles de inmigración.

También protege datos sensibles en hospitales y centros educativos, y extiende salvaguardas a familias que buscan servicios de cuidado infantil.

Según el texto legal, las autoridades de Illinois deberán ofrecer recursos legales a quienes hayan visto vulnerados sus derechos constitucionales durante acciones migratorias realizadas por agentes del orden público.

El documento detalla los procedimientos para atender estos casos y determinar responsabilidades.

Contra la presión de la administración Trump

Durante la conferencia de prensa, Pritzker denunció la presión ejercida por altos funcionarios de la Administración Trump, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino.

“Illinois, frente a la crueldad y la intimidación, ha optado por la solidaridad y el apoyo”, señaló, acusando al presidente Trump de intentar “apelar a nuestros instintos más bajos”. Añadió: “Los mejores de nosotros estamos haciendo frente a los peores de ellos”.

La ley establece una prohibición explícita al arresto civil de cualquier persona que se encuentre dentro o en las inmediaciones de los juzgados y que asista a ciertos procedimientos estatales, un punto central ante los frecuentes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en esos espacios.

En el ámbito sanitario, la legislación refuerza la privacidad de pacientes al impedir la divulgación de información médica protegida con fines migratorios.

En el entorno educativo, restringe que escuelas, universidades y empleados tomen medidas basadas en el estatus migratorio real o asumido de estudiantes, docentes o familiares. Las guarderías también quedan impedidas de compartir información migratoria de menores salvo que la ley lo requiera.

Pritzker, quien chocó abiertamente con Trump durante la reciente Operación Midwest Blitz —que derivó en miles de detenciones—, sostuvo que el objetivo del estado es garantizar trato equitativo.

“Todas las personas en Illinois merecen ser tratadas con respeto, dignidad y justicia ante la ley, sin importar su apariencia, el idioma que hablen o su lugar de nacimiento”, afirmó.

Con información de EFE.

