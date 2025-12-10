Kendall Jenner presume el resultado final de la casa que construyó desde cero

En el último año, se ha hablado sobre la propiedad que ha construido Kendall Jenner desde cero. Algunos de los avances fueron mostrados por la supermodelo a través de sus redes sociales.

Además de la ilusión de construir algo desde cero, Jenner también logró con esta propiedad practicar con una de sus pasiones: el diseño de interiores.

Ahora, el resultado final de la propiedad en Los Ángeles, California, ha sido mostrado reseñado por la revista especializada ‘Architectural Digest’.

Jenner utilizará esta propiedad como su casa de vacaciones y desde el inicio ha visto que el sitio también se convierta en un sitio de encuentro para sus amigos y familiares.

“Tuve una visión. Era una casa llena de gente apiñada en un sofá para una noche de juegos“, le dijo la expareja de Bad Bunny a la revista. Durante la conversación también contó que compró la casa hace cinco años y que lo hizo por un impulso. “Tuve este sueño, y se hizo realidad en una casa que yo misma construí. Fue muy gratificante”, agregó.

Uno de los detalles que ‘Architectural Digest’ resalta en la publicación es el gran sofá tapizado de un estampado floral muy llamativo. El diseño original del estampado es de Hollyhock Handblock de Lee Jofa.

Aunque Jenner tenía muy claro todo lo que quería para la propiedad, igualmente buscó ayuda en expertos. Por ejemplo, el diseño de la estructura estuvo a cargo del arquitecto Kirby Lee. También aceptó sugerencias de amigos y de familia, por ejemplo, confesó que la chimenea la eligió por una referencia que le pasó su madre Kris Jenner.

