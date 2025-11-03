Las Kardashian-Jenner se despiden de la mansión donde grabaron el reality show

En febrero de este año, Kris Jenner decidió poner en venta la mansión en Hidden Hills, California, donde ellas y sus hijas grabaron varios episodios de ‘Keeping Up with the Kardashians’. Ahora, en un episodio de ‘The Kardashians’ se muestra cómo la familia se despidió de la propiedad.

Las Kardashian-Jenner recorrieron la propiedad y recordaron varios de los momentos que vivieron en el sitio. Ahora todas son poseedoras de una cartera de bienes raíces envidiable, pero esta propiedad siempre será parte de su historia.

Incluso, la matriarca de la familia llamó a su exesposo, Caitlyn Jenner, para que también se despidiera del sitio. “Tu padre y yo compramos esta casa hace muchos años, y creo que falta una persona que debería estar aquí para despedirse con nosotros de esta casa”, dijo.

Y luego añadió: “Es justo que Caitlyn también esté aquí esta noche, porque ella formó parte de todos esos recuerdos maravillosos. No era solo mi casa, era nuestra casa”.

Hay que recordar que Kris y su exesposo compraron esta propiedad en 2010 por $4 millones de dólares, justo tres años después de que estrenó ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Cuando la residencia entró al mercado en febrero marcado un precio de $13.5 millones de dólares, pero no atrajo compradores de inmediato, por lo que Jenner insistió en su venta sin rebajar el precio.

La propiedad entró al mercado al mismo tiempo que Kris Jenner compartió un comunicado en el que explicó: “He compartido tantos recuerdos inolvidables en esta increíble casa con mi familia, y estoy emocionada de ver que comienza un nuevo capítulo con sus próximos propietarios”.

La casa principal tiene una extensión de 8,800 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

