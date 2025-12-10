NFL anuncia partidos en Alemania desde 2026 hasta 2029

Tras una travesía internacional exitosa en este 2025, la NFL se seguirá expandiendo y volverá a jugar partidos en Europa. La National Football League anunció este miércoles que jugarán nuevamente en territorio alemán desde 2026 hasta 2029.

La NFL tiene un acuerdo con la ciudad de Múnich y el Bayern Múnich de la Bundesliga. Por este motivo, han decido continuar con la sociedad para seguir llevando el fútbol americano a este país.

Según Alexander Steinforth, gerente general de NFL en Alemania, el país bávaro es estratégico para la expansión de este deporte en Europa.

“Alemania tiene una enorme importancia estratégica para la NFL en Europa y nuestro regreso a Múnich demuestra el compromiso a largo plazo de la liga de ofrecer partidos en este mercado”, afirmó.

Los encuentros se jugarán en el estadio del Bayern Múnich conocido como Allianz Arena. De hecho, este recinto fue el primero en recibir un juego de la NFL en el país en la temporada 2022. En ese momento se enfrentaron Tampa Bay Buccaneers, con Tom Brady, ante Seattle Seahawks.

Según datos de la liga, Alemania es uno de los mercados con mayor crecimiento en Europa, con más de 20 millones de aficionados, seguido de Reino Unido, con 17,3; Francia, con 14,2 millones, y España, con 11,3.

La NFL tiene asegurados partidos en Alemania hasta 2029. En 2026 y 2028 jugarán en el Allianz Arena y en 2027 y 2029 en Berlín. Desde 2022, la NFL ha programado la disputa de cinco partidos de temporada regular en Alemania.

En el 2023, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, vencieron 21-14 a los Miami Dolphins y los Indianapolis Colts superaron 10-6 a los New England Patriots en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.

En 2024, el Allianz Arena a Carolina Panthers contra New York Giants. Este año, el 9 de noviembre, el Estadio Olímpico de Berlín fue sede del triunfo en tiempo extra de los Indianapolis Colts 31-25 sobre los Atlanta Falcons.

La NFL cerró su gira internacional 2025 en el Santiago Bernabéu, con el duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders. Se trató del último partido fuera de Estados Unidos esta temporada.

La travesía comenzó en São Paulo, Brasil, con el choque entre Chargers y Chiefs, y continuó en Dublín, Irlanda, donde Steeler y Vikings se midieron en el Aviva Stadium. Londres fue sede de tres partidos: Jaguars vs. Browns en el Tottenham Hotspur Stadium y Jets vs. Broncos en Wembley y Rams vs. Jaguars. La gira siguió en Alemania, con Eagles vs. Packers en el Olympiastadion de Berlín.

