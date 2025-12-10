Oreo lo hizo posible: por fin llega la versión sin azúcar a EE.UU.

Ante la tendencia creciente de los consumidores que buscan el llamado “placer consciente”, Mondelez anunció las nuevas: Oreo Zero Sugar y Oreo Double Stuf Zero Sugar en Estados Unidos en enero de 2026.

Mondelez incursiona por primera vez con sus galletas sin azúcar y lo hará de manera permanente en la línea de Oreo de la compañía. El producto ya se vende en Europa y China, según indicó la empresa.

Desarrollo y endulzantes de las Oreo Sin Azúcar

Las nuevas Oreo llegan tras cuatro años de pruebas para garantizar que conservaran el mismo sabor que las originales.

Las galletas fueron endulzadas con maltitol, un tipo de alcohol de azúcar que también se encuentra en algunas frutas y verduras; polidextrosa, una fibra soluble; sucralosa, un edulcorante derivado del azúcar; y acesulfamo de potasio, un edulcorante sintético.

Análisis nutricional y la diferencia clave

Aunque las porciones y los tamaños de las Oreo Zero Sugar y las Oreo normales no son iguales, un análisis nutricional publicado por AP revela que una porción de galletas Oreo Zero Azúcar tiene menos calorías: una de 22.6 gramos contiene 90 calorías, 4.5 gramos de grasa y 16 gramos de carbohidratos.

Mientras que las galletas Oreo regulares (de 34 gramos) contienen 160 calorías, 7 gramos de grasa y 25 gramos de carbohidratos.

La mayor diferencia radica en los azúcares añadidos: una porción de galletas Oreo normales contiene 13 gramos de azúcares añadidos, o el 26% de la cantidad diaria recomendada. Las Oreo sin azúcar no contienen ninguno.

El mercado y la demanda de Bienestar

Las nuevas Oreo son una respuesta a las necesidades de los consumidores que buscan alimentos bajos en azúcares y carbohidratos, lo que ha obligado a las grandes marcas como Coca-Cola, Starbucks y otras a lanzar líneas de productos más saludables.

Otros también han notado la tendencia hacia refrigerios más saludables. En un informe de principios de este año, la empresa de investigación de mercado Circana descubrió que la mayoría de los estadounidenses buscan refrigerios que consideran “buenos para la salud”, reseña AP.

Conagra Brands (fabricante de palomitas de maíz y refrigerios de carne Slim Jim) indicó en un informe reciente sobre snacks que los consumidores millennials y de la Generación Z, en particular, buscan refrigerios con porciones controladas y enfocados en el bienestar.

Coca-Cola Zero Azúcar, lanzada en 2017, registró un aumento de ventas del 9% el año pasado, mientras que las ventas de la Coca-Cola original crecieron solo un 2%.

Mondelez también se enfrenta a la competencia de Hershey (que vende versiones sin azúcar de las Reese’s Peanut Butter Cups y otros dulces) y de Voortman, una marca de galletas de obleas sin azúcar.

