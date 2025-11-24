Krispy Kreme x Peanuts: La colección navideña con Snoopy llega el 29 de noviembre

A partir del 29 de noviembre, los fanáticos de Peanuts podrán disfrutar de la nueva colección de Krispy Kreme con donas inspiradas en Snoopy, Charlie Brown y la pandilla. La nueva colección Krispy Kreme x Peanuts llega a Estados Unidos por primera vez con tres nuevos sabores de donas, ideales para celebrar las fiestas.

Esta colaboración de Krispy Kreme se lanza para conmemorar el 75.º aniversario de Peanuts este año, manteniendo viva esta tradición para fans de todas las edades.

La directora de marca y producto de Krispy Kreme, Alison Holder, explica: “Al igual que Charlie Brown, Snoopy y la pandilla de Peanuts, nuestra nueva colección navideña traerá alegría, dulzura y un poco más de felicidad para todos”.

Por su parte, el vicepresidente de Licencias Globales de Peanuts, Scott Shillet, comentó que “Peanuts ha alegrado a sus fans durante las fiestas por décadas”.

Tres nuevos sabores y el regreso de dos favoritos

La colección Krispy Kreme x Peanuts incluye tres donas completamente nuevas, cada una inspirada en el mundo de Charles M. Schulz, junto con dos favoritos de los fanáticos que regresan. Las donas presentan diseños divertidos:

NUEVA Dona Snoopy Cookies & Kreme™

Forma: Snoopy.

Relleno: Cookies & Kreme™ (Crema con galletas).

Cobertura: Glaseado con sabor a vainilla.

Decoración: Una cara de Snoopy.

NUEVA Dona con Adorno de Charlie Brown

Forma: Concha (rellena).

Relleno: Sabor a masa de brownie.

Cobertura: Glaseado amarillo con sabor a vainilla.

Decoración: Un zigzag de crema de mantequilla con sabor a chocolate y un gancho para adornos.

NUEVA Dona con Corona Navideña

Base: Dona Original Glazed®.

Cobertura: Un remolino verde con sabor a crema de mantequilla.

Decoración: Chispas amarillas sin igual y un trozo de azúcar de Snoopy y Woodstock.

Dona Santa Belly (¡Clásico Navideño que Regresa!)

Base: Dona sin glasear.

Relleno: White Kreme™ (Crema Blanca).

Decoración: Un cinturón de Santa de crema de mantequilla con sabor a chocolate y un trozo de azúcar con forma de hebilla de Santa.

Holiday Sprinkle Doughnut (¡Regresa!)

Base: Dona Original Glazed®.

Cobertura: Bañada en glaseado de chocolate.

Decoración: Chispas festivas.

“Día de las Docenas”: 12/12

Las sorpresas y promociones de la temporada navideña apenas comienzan con la nueva colección de Peanuts. La celebración se extiende el 12 de diciembre con el regreso de su anual “Día de las Docenas”. Esta promoción ofrece a los clientes una docena de Original Glazed a $1 al comprar cualquier docena a precio regular en la tienda, en el drive-thru o en línea para recoger o entrega.

¿Cómo conseguir las nuevas donas?

Los nuevos sabores de la colección Krispy Kreme x Peanuts están disponibles en tienda y para recoger o entrega a través de la app y el sitio web de Krispy Kreme.

Además, los fanáticos pueden disfrutar de una selección de las donas de la colección en un paquete de seis Krispy Kreme, que se entrega en tiendas seleccionadas.

Claves detrás de Peanuts

La historia de Peanuts se remonta a 1950, cuando Charles M. Schulz presentó la tira cómica por primera vez en solo siete periódicos. Desde ese día, personajes como Charlie Brown, Snoopy y el resto de la pandilla se han convertido en un fenómeno cultural global, dejando una marca imborrable en la vida de varias generaciones.

Peanuts está presente en la vida cotidiana de diferentes formas y tiene fans de todas las edades:

En la pantalla: Disfrutando de los programas y especiales más queridos de la pandilla en Apple TV.

Disfrutando de los programas y especiales más queridos de la pandilla en Apple TV. En el día a día: A través de miles de productos de consumo, que llevan la alegría de Peanuts a cualquier rincón.

A través de miles de productos de consumo, que llevan la alegría de Peanuts a cualquier rincón. Experiencias únicas: Visitando atracciones en parques de diversiones o participando en diversos eventos culturales.

Visitando atracciones en parques de diversiones o participando en diversos eventos culturales. En la forma tradicional: Siguiendo las tiras cómicas disponibles en todos los formatos, desde el papel tradicional hasta el digital, y manteniéndose al día a través de las redes sociales.

La influencia de Peanuts incluso ha llegado al espacio. En 2018, la marca se unió a la NASA en un Acuerdo de la Ley Espacial de varios años. ¿La meta? Inspirar a la próxima generación de estudiantes, despertando su pasión por la exploración espacial y las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), según un comunicado de Krispy Kreme.

Toda la magia está gestionada por Peanuts Worldwide, y su propiedad se distribuye de manera balanceada entre tres socios clave: 41% WildBrain Ltd, 39% Sony Music Entertainment (Japón) Inc y 20% La familia de Charles M. Schulz.

