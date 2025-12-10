Orioles dan golpe en la mesa: acuerdan con Pete Alonso por cinco años y $155 millones de dólares

Los Baltimore Orioles finalmente concretaron el movimiento agresivo que venían insinuando desde el inicio de la temporada baja. Después de varios días de rumores en las Reuniones de Invierno, el club llegó a un acuerdo con el primera base Pete Alonso por cinco años y $155 millones de dólares, según informó MLB.com, en lo que representa uno de los mayores desembolsos de la organización en la última década.

Alonso, uno de los bateadores más consistentes de su generación, se convertirá en el primera base con el promedio salarial anual más alto de las Grandes Ligas, y el compromiso económico total solo queda por detrás del contrato de siete años y $161 millones que Baltimore otorgó a Chris Davis en 2016, antes de la llegada del presidente de operaciones Mike Elias.

Baltimore llevaba años evitando pactos largos durante la reconstrucción iniciada tras la llegada de Elias en 2018. En los últimos inviernos, el club había intentado agregar una figura del calibre de Alonso sin éxito. Esta vez, la ofensiva fue distinta y marca un posible punto de quiebre tras el decepcionante registro de 75-87 y el último lugar en la División Este de la Liga Americana en 2025.

Alonso, de 31 años, aterriza para liderar una ofensiva que quedó corta en producción. El cinco veces All-Star viene de obtener su primer Silver Slugger de la Liga Nacional luego de una campaña 2025 en la que promedió .272, con 41 dobles, 38 jonrones, 126 impulsadas y un OPS de .871 en los 162 encuentros del calendario. En siete temporadas con los New York Mets acumuló 264 cuadrangulares y al menos 34 batazos de vuelta completa en cada uno de los últimos cinco años.

La llegada de Alonso no sería el último movimiento fuerte de Baltimore este invierno. El club ahora tiene un congestionamiento en la inicial, donde ya aparecían Ryan Mountcastle, Coby Mayo y el prometedor Samuel Basallo, quien también se proyectaba para ver acción en la primera base. La directiva dejó claro que su prioridad era sumar un bate élite, sin importar la posición, y que el rompecabezas del roster se resolvería después.

