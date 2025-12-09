Los Mets buscan un cambio por Freddy Peralta para reforzar su rotación

La búsqueda de un brazo abridor confiable y con potencial estelar sigue siendo una prioridad para los Mets en esta temporada baja. La mira de la gerencia neoyorquina se ha dirigido hacia Milwaukee, un destino conocido por el presidente de Operaciones de Béisbol, David Stearns, quien antes estuvo en el al frente de los Brewers.

Y es que un reporte del NY Post confirma que los Mets han mantenido contacto con Milwaukee para explorar la disponibilidad de Freddy Peralta, un lanzador con capacidad strikeout y un contrato controlable que lo hace atractivo para cualquier contendiente.

Peralta: el refuerzo deseado para la rotación

Freddy Peralta se ha consolidado como uno de los abridores más dinámicos de la Liga Nacional. La posibilidad de que los Brewers decidan cederlo se debe a que la organización ha manifestado estar “abierta a hacer negocios” por sus jugadores, lo que indica una posible reestructuración.

Para los Mets, sumar a Peralta representaría un impulso significativo a su rotación, proporcionando un brazo joven y de alto impacto que podría complementar a sus abridores principales.

Sin embargo, la negociación no será sencilla. Milwaukee exigiría un paquete de prospectos de alto nivel a cambio del dominicano, lo que obligaría a los Mets a desprenderse de valioso talento joven para concretar la transacción. La relación previa de Stearns con la directiva de los Brewers podría ser un factor clave en el desarrollo de estas negociaciones.

El derecho dominicano viene de una excelente temporada en Milwaukee. En 2025 dejó efectividad de 2.70 en 33 aperturas con 204 ponches y un registro de victorias de 17 contra apenas seis derrotas.

Peralta está en su último año de contrato con los Brewers a sus 30 años y para 2026 tendrá asegurado un salario de $8 millones de dólares. La franquicia de Milwaukee podría buscar un canje para sacar algo de provecho antes de llegar a la agencia libre y los Mets entrarían como el principal interesado para hacerse de los servicios del lanzador dominicano.

