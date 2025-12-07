Jeff Kent entra al Salón de la Fama del Béisbol; Bonds y Clemens vuelven a quedar fuera en votación

Jeff Kent finalmente logró su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol tras ser electo este domingo por el Comité de la Era Contemporánea, mientras que Barry Bonds y Roger Clemens volvieron a quedarse cortos en su intento por ser inmortalizados en Cooperstown.

El comité (integrado por 16 miembros) necesitaba un mínimo de 12 votos para aprobar a un candidato. Kent, cinco veces All-Star y uno de los segunda base más productivos de su generación, fue el único en alcanzar el umbral. Para Bonds y Clemens, esta representa otra negativa tras sus 10 intentos fallidos en la boleta de la BBWAA y su primera derrota en la ronda de comités.

Los nuevos exaltados serán inducidos oficialmente el 26 de julio en Cooperstown, junto a los peloteros que resulten elegidos en la votación de la BBWAA este invierno. Hasta ahora, entre los votos divulgados, Carlos Beltrán es el único que supera el 75% requerido.

En esta edición fueron considerados ocho jugadores: Bonds, Clemens, Kent, Carlos Delgado, Don Mattingly, Dale Murphy, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela.

El comité estuvo conformado por siete miembros del Salón de la Fama (Fergie Jenkins, Jim Kaat, Juan Marichal, Tony Pérez, Ozzie Smith, Alan Trammell y Robin Yount), dos propietarios (Mark Attanasio y Arte Moreno), cuatro exgerentes generales (Doug Melvin, Kim Ng, Tony Reagins y Terry Ryan) y tres periodistas (Steve Hirdt, Tyler Kepner y Jayson Stark).

Bonds y Clemens: dos de los casos más polémicos en la historia del Salón

Pese a ser dos de los jugadores más dominantes que ha visto el béisbol, las candidaturas de Bonds y Clemens llevan más de una década marcadas por las acusaciones de uso de sustancias para mejorar el rendimiento.

Bonds admitió haber consumido de forma involuntaria el esteroide THG, mientras que Clemens ha negado consistentemente haber usado PEDs. No obstante, investigaciones federales, testimonios y procesos judiciales generaron suficiente evidencia para poner en duda sus versiones. Ambos terminaron enfrentando juicios por perjurio —Clemens fue absuelto; Bonds vio su condena revocada en apelación—.

Las polémicas en la vida personal también pesaron en el debate público. Bonds fue acusado en varias ocasiones de abuso físico y psicológico por su exesposa y una expareja.

En el caso de Clemens, su imagen quedó marcada tras el reportaje del New York Daily News que afirmó que mantuvo una relación con la cantante Mindy McCready desde que ella tenía 15 años. McCready lo negó y aseguró que la relación comenzó más adelante, mientras Clemens pidió disculpas por “errores no especificados en mi vida personal” pero rechazó haber tenido una relación inapropiada. McCready se suicidó en 2013.

