Quique Usales rechaza la entrevista de Telemundo a Fátima Bosch: “Bastante aguantó”

Quique Usales, quien fue despedido de Telemundo, reaccionó a la entrevista que le hicieron en dicho canal a la nueva Miss Universo 2025, Fátima Bosch, el pasado domingo en el programa “Pica y se Extiende”, donde le consultaron sobre la situación que atraviesa Raúl Rocha, dueño del certamen, así como la presunta demanda de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universe Tailandia, en su contra.

“Yo estoy de acuerdo en que hay que preguntarle. Le podés preguntar, algunas preguntas sí, pero preguntarle que a Rocha le congelaron las cuentas, ¿qué querés que te conteste ella? Yo digo que hay maneras y maneras. Lo que yo critico de esa entrevista es que la chica estaba, yo la agarré ya sentada y la vi y la sentí incómoda; y me parecía que la entrevista recién empezaba, no estaba cómoda y ya estaban bombardeando con pregunta, pregunta, pregunta a la yugular”, dijo en ¡Tal cual! Sin filtro.

El argentino explicó que en la posición de Fátima, cualquiera habría manifestado su molestia tras las preguntas que le estaban haciendo y, aunque él no rechazó que le hicieran interrogantes, sí dijo que no estuvo de acuerdo con algunas, dado que no tenían nada que ver con ella; tal fue el caso de Rocha, a quien supuestamente le habían emitido una orden de aprehensión.

“Obviamente que la chica se sintió incómoda. Bastante aguantó. Obviamente que hay que preguntar un montón de cosas, pero hay preguntas que no era a ella a quien se la tienen que hacer, se la tienen que hacer a otra persona”, agregó durante sus declaraciones.

El también presentador de televisión agregó que él habría hecho exactamente lo mismo, pues considera que toleró mucho de esa incómoda situación que le tocó vivir durante un programa que se transmite en vivo. Quique dijo que la idea era que le rindieran homenaje y no hacerla sentir mal con temas que a ella no le tocaba abordar.

“A mí, si me voy a un lugar donde teóricamente me invitan para hacerme un homenaje con los mariachis y me empiezan a poner en apuros a contestar cosas que a mí no me corresponde contestar, yo me doy media vuelta y me voy, y sobre todo de la manera en que ellos están interrumpiendo para preguntar y, sobre todo, que ella estaba incómoda“, explicó.

Sigue leyendo:

· Dayanara Torres critica respuesta de Fátima Bosch sobre visas en el Miss Universo 2025

· Nuevo escándalo de la Miss Universo 2025: Fátima Bosch se molesta y abandona entrevista con Telemundo

· Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se pronuncia sobre el caso de Olivia Yacé y el requisito de visas