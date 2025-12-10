Dayanara Torres critica respuesta de Fátima Bosch sobre visas en el Miss Universo 2025

Dayanara Torres estuvo en el espacio de entretenimiento de Enrique Santos y expresó que no está de acuerdo con la respuesta que dio Fátima Bosch, Miss Universo 2025, con respecto al tema de las visas, ya que ese habría sido el aspecto fundamental por el cual habría ganado. La puertorriqueña manifestó su desacuerdo con la mexicana.

“Iba bien hasta que mencionó lo de la visa, como que ella está de acuerdo con eso. ¿Cómo va a ser así? Por lo menos en otros años no es así. Todas van, todas participan, todas tienen la misma oportunidad de ganar. Si fuera así, entonces no manden chicas que van a tener problemas con visa. Eso no es justo. Esa contestación no está bien. No me parece”, dijo en “Enrique Santos Show”.

El presentador de televisión Carlos Adyan le consultó a Fátima lo que pensaba sobre las modelos que concursaron y no cuentan con los requerimientos necesarios para poder viajar por todo el mundo: “¿Qué tendrías que decirles a esas chicas que quizás no tienen el privilegio de tener una visa como la tuya?“.

La Miss Universo 2025 explicó que al tratarse de un trabajo, las concursantes deben comprender que la organización debe tener a alguien que les ayude a poder seguir adelante para cumplir con todo lo pautado, aunque destacó que cada una debería tener las mismas posibilidades de llevarse la corona.

“La realidad es que yo no sé las reglas a fondo de qué buscó la organización este año, qué cosas toman en cuenta o no. Nosotras como que esa parte la desconocemos. Pero, ¿qué les diría? Que todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar, obviamente sin importar su pasaporte. Pero como organización tienes que entender que es una empresa y es un trabajo, entonces tienen que buscar a alguien que facilite el trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente“, respondió la mexicana.

La entrevista fue realizada el pasado domingo en Telemundo, pero las cosas no terminaron bien y todavía se siguen generando reacciones al respecto, dado que ella se retiró del canal de televisión y, aparentemente, habría suspendido todos los compromisos con ellos tras haberse sentido incómoda con los interrogantes que le hicieron los conductores del programa.

Sigue leyendo:

