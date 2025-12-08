Nuevo escándalo de la Miss Universo 2025: Fátima Bosch se molesta y abandona entrevista con Telemundo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, abandonó una entrevista con el programa Pica y Se Extiende, de la cadena Telemundo, debido a que no se sintió cómoda con las preguntas que le hicieron.

Todo ocurrió porque le preguntaron sobre los escándalos que han salpicado su coronación por denuncias de presunto fraude y también por las investigaciones judiciales que hacen contra Raúl Rocha, presidente del certamen, a quien le congelaron sus cuentas bancarias en México.

Cuando Lourdes Stephen y Carlos Adyan le hablaron de estos temas, pidió que no se le relacionara, pues considera que su labor es de reina de belleza.

“Yo no tengo nada que esconder, yo no hice nada malo. Fui, participé, di todo mi esfuerzo. Los resultados fueron los que tocaron y todas mis compañeras y yo hicimos todo el esfuerzo para estar acá”, dijo.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, protagoniza nueva polémica

La mexicana lamentó que no le preguntaran sobre su papel como Miss Universo y las causas que quiere apoyar en el futuro.

El periodista boricua dijo que a la reina de belleza no le gustaron varias cosas: “En primer lugar, siento que Fátima no esperaba que aquí en Telemundo se le hicieran las preguntas periodísticas que se le iban a realizar. Con la primera pregunta que se le hizo, la del tema de las visas, su cara cambió un poco”.

Luego, considera que el punto de la demanda que interpuso Nawat Itsaragrisil contra ella también la molestó. “Siento que ella no esperaba la pregunta”, afirmó.

El conductor de TV además reveló: “Se paró de la entrevista. Ni Lourdes ni yo teníamos conocimiento de que ella se había del estudio hasta que ya nos indicaron que no iba a estar en el otro segmento porque ella decidió abandonar las instalaciones”.

Aleyda Ortiz comentó que recibieron información de los productores que estuvieron presentes en la entrevista y confirmaron que el motivo de la molestia fue porque mencionaron el tema de la demanda de Nawat Itsaragrisil.

“La producción le tenía organizada una celebración con mariachis y ella se negó alegando que no tenía nada que celebrar”, indicó.

La Miss Universo se fue incluso en uber, según comentaron los presentadores de TV y con este hecho se registra una nueva polémica que involucra a la reina de belleza.

Sigue leyendo:

Fátima Bosch habló sobre el “odio” que recibe tras ganar la corona del Miss Universo

Miss Haití exige investigación “imparcial y externa” del Miss Universo

Raúl Rocha responde a acusaciones de la FGR: “No existe orden de aprehensión en mi contra”