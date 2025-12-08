Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se pronuncia sobre el caso de Olivia Yacé y el requisito de visas

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitó el programa Pica y se Extiende y le reveló a Carlos Adyan y a Lourdes Stephen algunos de los planes que tiene ahora como reina universal, pero también co

En el show de entretenimiento, la modelo mexicana afirmó: “Estoy superfeliz de volver aquí porque apenas gané vine con ustedes, ya saben que siento que Telemundo es mi segunda casa”.

En la entrevista habló de algunos temas como las molestias que se han dado porque Raúl Rocha dijo que Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, no podía ganar pues le pedían visa en cientos de países.

“La verdad es que yo no sé las reglas a fondo de qué buscaba la organización este año, qué cosas toman en cuenta y cuáles no”, dijo.

Luego, afirmó que todas deberían tener las mismas oportunidades, pero las candidatas también deben entender que el concurso es una empresa y que por eso el tema de los visados es tan importante.

Lourdes Stephen le preguntó si ella se hubiera participado en el Miss Universo si hubiera sabido de los escándalos que han rodeado a esta edición del certamen. “Yo creo que el futuro nunca se puede saber, más de lo que vives en el presente. Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver en esas cosas porque mi trabajo es ser una voz de las mujeres de todo el mundo, entonces yo no creo que se deba relacionar mi participación con los temas que hay externos”, destacó.

La cuarta mexicana en convertirse en Miss Universo hizo énfasis en que su propósito es muy claro y es apoyar a las mujeres y por eso no se amilana ante todo el ambiente tan fuerte que ha rodeado al certamen.

“A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar”, comentó.

Fátima Bosch se ha convertido en una de las reinas de belleza más controversiales por los distintos momentos mediáticos que se registraron desde que ganó la banda de México para participar en el concurso.

