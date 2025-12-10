Shakira canta ‘Acróstico’ por primera vez con sus hijos durante su concierto en Argentina

La cantante colombiana Shakira sorprendió a su público argentino al subir al escenario a sus hijo Milan y Sasha para cantar juntos por primera vez en vivo la canción ‘Acróstico’, un tema que la barranquillera hizo con sus hijos y que forma parte de su más reciente álbum ‘Las Mujeres ya no Lloran’.

Shakira ofreció dos conciertos en el Estadio José Amalfitani, ante más de 45.000 asistentes. Durante su segunda fecha, realizada el 9 de diciembre, Shakira decidió interpretar uno de los temas más emotivos de su álbum junto a sus dos hijos, fruto de su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué.

Aunque Milan y Sasha ya han acompañado a su madre en varios eventos públicos, esta es la primera vez que ambos niños cantan con ella en el escenario.

Shakira lució un hermoso vestido estructurado color azul para interpretar ‘Acróstico’, un tema que estrenó en 2023 y que contó con la participación de sus hijos. Con esta canción Shakira no solo creó un himno a la resiliencia y el amor de madre, sino que también mostró al mundo el talento musical de sus hijos.

Shakira interpretó gran parte de la canción y para el último coro sus dos hijos subieron al escenario. Primero cantó Milan, el primogénito de Shakira y Piqué, y luego Sasha, quien ha incursionado formalmente en la música luego de que se mudó a Miami con su madre tras la polémica separación de la artista con el futbolista.

El debut de ambos niños en el escenario causó emoción entre el público que escuchaban conmovidos este hermoso momento que compartieron madre e hijos durante el concierto. Mientras Milan y Sasha cantaban Shakira animaba al público a acompañarlos en el coro.

Luego la artista colombiana publicó el video de este momento compartido con sus hijos en su cuenta de Instagram y escribió: “Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse”, escribió.

Milan y Sasha han acompañado a su madre durante gran parte de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, con la que ha recorrido Estados Unidos y Latinoamérica en dos etapas.

