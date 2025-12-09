Shakira rinde homenaje a Gustavo Cerati durante su concierto en Argentina

La cantante colombiana Shakira rindió homenaje al fallecido cantante argentino Gustavo Cerati, con quien tuvo una gran amistad. La artista se presentó en el Estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

La barranquillera expresó desde el escenario el cariño que le tiene a Argentina y lo mucho que disfruta volver a esta tierra. “Son increíbles. No saben qué alegría me da estar aquí en esta segunda vuelta, gracias por permitírmelo. ¿Por qué será que cuando vuelvo a Argentina siento que estoy en casa? ¿Serán los tantos años que venimos queriéndonos, acompañándonos?”, dijo la cantante a su público en unas declaraciones retomadas por Infobae.

El momento más emotivo de la noche fue cuando cantó Día especial, canción que comparte con Gustavo Cerati. La artista no solo cantó esta canción sino que además proyectó imagenes de Cerati en la pantalla grande y se escuchaba la voz del argentino por los altavoces acompañando a Shakira. Este fue un momento sumamente emotivo para Shakira, quien no tocaba este tema en vivo desde 2007.

Luego del concierto, la artista colombiana publicó un video de esta parte de su concierto y dedicó un mensaje a la memoria de su fallecido amigo.

“Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré, que siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial y por eso nuestra amistad durará para siempre”, escribió.

Gustavo Cerati y Shakira tuvieron una entrañable amistad, la cual la artista colombiana todavía recuerda a más de 11 años de la muerte del artista argentino. Ambos se conocieron en 2005 y el argentino trabajó junto a ella para sus álbumes Fijación Oral Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2.

“Trabajar con Shakira me desarrolló una parte que yo considero importante. Ella me producía una especie de fascinación en cuanto a cómo llevaba adelante lo suyo”, dijo Gustavo Cerati en su momento.

Cerati falleció en 2014 luego de cuatro años en coma. El artista sufrió un accidente cerebrovascular luego de su concierto en Caracas, Venezuela. Cerati se desplomó en su camerino y nunca recobró la conciencia. Fue llevado a Argentina donde se mantuvo en coma y finalmente falleció debido a un paro cardiorespiratorio.

Tras su muerte, Shakira le dedicó un mensaje a la memoria de su amigo. “Gustavo, aún nos queda por hacer la canción mas importante de todas… Te quiero amigo y sé que me quieres. Tal como me enseñaste, usaré el amor ‘como puente’. Ese que nos une todo el tiempo”.

