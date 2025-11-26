Shakira confiesa que lo único que puede “desestabilizarla” es cualquier cosa relacionada con sus hijos

La cantante colombiana Shakira confesó que sus hijos son su talón de Aquiles y cualquier situación relacionada con Milan y Sasha puede desestabilizarla por completo. En una entrevista con Infobae Argentina Shakira aseguró que ya ha superado exitosamente momentos difíciles de la vida. Sin embargo, aseguró que el bienestar de sus hijos es lo más importante para ella.

“Mis hijos, la razón de mi existencia… Qué no les digo, les digo demasiadas cosas al día. Son mis dos luceros, mis soles, la razón de mi vida, mi inspiración, mi fuerza y no hago más que pensar en ellos a cada instante. Son mi mundo…”, dijo Shakira cuando la entrevistadora le mostró una foto de sus hijos.

Shakira aseguró que si bien ha superado situaciones difíciles en la vida, confesó que lo único que lograría desestabilizarla es cualquier cosa que tenga que ver con sus hijos.

“Lo único que me puede desestabilizar en este momento es cualquier cosa que tenga que ver con mis hijos. Lo demás yo creo que ya lo he pasado todo. Las cosas que más temí que me pasaran ya me pasaron y las sobreviví cuando pensaba que no, que era muy frágil…”, explicó.

En otro momento de la conversación reconoció que así como ella muchas mujeres son lo suficientemente fuertes como para hacer frente a las adversidades.

“Pensaba que no podía soportar los embates de la vida, pero pude hacerlo, me di cuenta de que hay otras mujeres que también lo pueden hacer porque estamos hechas de otro material. Pero todo lo que tiene que ver con mis hijos ahí sí que me desestabiliza…”, reiteró.

En 2022 Shakira protagonizó una de las rupturas más polémicas del mundo del espectáculo luego de su rompimiento con el exfutbolista español Gerard Piqué tras una presunta infidelidad. La barranquillera tuvo una relación de 12 años con el deportista y tuvieron dos hijos juntos.

Tras la separación Shakira y sus hijos se mudaron de España y se fueron a vivir a Miami, donde la artista retomó su carrera artística con su álbum ‘Las Mujeres ya no Lloran’, producción con la que inició su gira por Estados Unidos y Latinoamérica.

