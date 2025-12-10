Sospechoso de disparar contra Kris Boyd, jugador de New York Jets, fue presentado en corte

Tras ser detenido en Buffalo, Nueva York por el Departamento de Policía de New York (NYPD), Frederick Green, fue presentado ante un juez en la corte.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Green fue formalmente notificado de los cargos relacionados con el incidente del 16 de noviembre, donde presuntamente disparó contra el jugador de los Jets.

El joven de 20 años fue acusado por la Fiscalía de un cargo de intento de asesinato, uno de agresión y dos de posesión criminal de un arma. Los fiscales aseguran que las cámaras de seguridad y los registros de telefonía lo ubican en la escena del crimen.

Los alegatos de los fiscales aseguran que Green aparece en video usando mascarilla, pantalones negros y gorra negra mientras tiene una confrontación con un grupo de personas afuera del restaurante Sei Less alrededor de dos de la mañana.

El material muestra al presunto tirador tomando posición y extendiendo el brazo antes de disparar dos veces. Según los fiscales, Green había ingresado al establecimiento horas antes con la misma ropa pero sin mascarilla.

Las autoridades también indicaron que los registros de antenas de telefonía ubicaron un número registrado a su nombre y muy cerca del lugar de los hechos.

Por su parte, el juez aceptó la solicitud de los fiscales de mantenerlo bajo custodia. Lo que significa que permanecerá detenido.

Kris Boyd no ha jugado esta temporada debut con los Jets tras firmar como agente libre un contrato por $1.6 millones de dólares por un año. Esto debido a una lesión en el hombro sufrida durante la pretemporada.

El jugador de 29 años llegó a la NFL tras ser seleccionado en la séptima ronda del Draft de 2019 por Minnesota Vikings. Ahí, Boyd disputó cuatro temporadas con la franquicia antes de pasar por los Arizona Cardinals y Houston Texans.



