NYPD detiene al sospechoso acusado de disparar contra Kris Boyd, jugador de New York Jets

El Departamento de Policía de New York (NYPD) acusaron a Frederick Green, un joven de 20 años de El Bronx, de disparar contra Kris Boyd, jugador de New York Jets el mes pasado.

Boyd resultó herido el 16 de noviembre frente a un popular restaurante en el centro de Manhattan. Los investigadores afirman que él y Frederick Green supuestamente discutieron dentro del establecimiento, la cual se extendió al exterior, convirtiéndose en una gran reyerta que involucró a decenas de personas. La naturaleza de la discusión no quedó clara.

UPDATED: Police have charged a 20-year-old Bronx man with attempted murder, assault and criminal possession of a weapon. https://t.co/J04QDOKItP — Rich Cimini (@RichCimini) December 9, 2025

Boyd recibió un disparo en el abdomen. Resultó gravemente herido, pero sobrevivió. Aunque una bala le impactó en uno de los pulmones.

Detenido en Buffalo

Frederick Green fue detenido en Buffalo, Nueva York, tras una investigación conjunta del NYPD y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Y fue formalmente acusado de intento de asesinato, agresión y posesión ilegal de un arma.

Por su parte, Kris Boyd no ha jugado esta temporada, su primera con los Jets, tras ingresar a la lista de reservas lesionados el 18 de agosto por una lesión en el hombro que requirió cirugía.

Boyd, originario de Texas, jugó sus primeras cuatro temporadas con Minnesota tras ser seleccionado en la séptima ronda del draft por los Vikings, procedente de la Universidad de Texas, en 2019. Firmó con los Cardenales de Arizona en 2023 y se unió al equipo de prácticas de Houston esa misma temporada. En marzo, Boyd firmó un contrato de un año por $1.6 millones de dólares con los Jets.

