Zelenski alerta a EE.UU. del aumento de la cooperación militar entre Rusia y China

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió este miércoles tras reunirse con el jefe de su Servicio de Inteligencia Exterior, Oleg Ivashchenko, que el espionaje ucraniano ha identificado un incremento de la cooperación entre Rusia y China en “el sector militar-industrial” y otras áreas de actividad.

Zelenski ha ordenado a Ivashchenko que preste atención prioritaria a vigilar la colaboración entre Moscú y Pekín para proteger tanto los intereses de Ucrania como los de Europa y EE.UU.

“La seguridad global no debe verse socavada porque Rusia mantenga intacto su apetito agresor”, agregó el presidente ucraniano, que advirtió que la alianza que ha hecho Moscú con Pekín para poder sostener su guerra en Ucrania le ha llevado a depender cada vez más de “la inversión, las tecnologías y las prioridades políticas de China” y está provocando una pérdida de soberanía de Rusia en algunas de sus regiones ricas en recursos naturales en beneficio de China.

Zelenski hace estas declaraciones después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzara esta semana una nueva andanada de descalificaciones contra él y le acusara de no querer firmar el acuerdo de paz que propone Washington.

El presidente ucraniano ya resaltó el peligro que supone la alianza ruso-china para EE.UU. en otras ocasiones en las que Trump, que ha declarado como primera prioridad exterior de su administración dejar atrás a China en la carrera de superpotencias, se alineó con Rusia en detrimento de Ucrania.

