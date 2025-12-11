2 muertos, 2 heridos: balacera en estudio musical en NJ

Dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos anoche en un tiroteo en un estudio de grabación en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

La Fiscalía del condado Essex confirmó las víctimas mortales e indicó que los heridos se hallan hospitalizados fuera de peligro. Sus nombre nos han sido divulgados. Las autoridades no han confirmado ningún arresto hasta el momento y se desconoce cuántos pistoleros están siendo buscados.

El estudio de grabación, Platinum Sound, se encuentra en la planta baja de un edificio de apartamentos, entre una peluquería y un supermercado. Residentes de Clinton Avenue comentaron a ABC News que a menudo escuchan música proveniente de un estudio de grabación en la cuadra, pero el miércoles alrededor de las 8:30 p.m. el sonido de los disparos ahogó la música.

La Policía de Newark inundó la zona del distrito sur. Durante gran parte de la noche los detectives han estado entrando y saliendo del estudio. Según fuentes policiales, un hombre recibió un disparo y murió en el lugar. Otro fue declarado muerto en el hospital.

En marzo de 2024 a un joven le dispararon en la cabeza dentro de un edificio que alberga estudios de grabación en Midtown Manhattan (NYC). En 2022 hubo un doble homicidio en otro estudio musical en Manhattan.

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York y sus alrededores. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El mes pasado Jordan García, niño de 10 años, murió baleado junto a la joven Kiyah Mae Scott (21) en un tiroteo que dejó además cinco personas heridas en Newark.