Arturo Carmona negó hablar de Alicia Villarreal: “No le veo sentido ni motivo de demandas”

Arturo Carmona le envió un mensaje a Alicia Villarreal, quien es la madre de su hija Melenie, y aprovechó para rechazar sus declaraciones. Dijo que jamás se ha metido en su vida y solamente está defendiendo a su progenitora de todos los ataques que ha recibido a través de las redes sociales desde el momento en el cual la vida de la cantante dio un giro inesperado.

Alicia se divorció en agosto de este 2025, y a los 20 días ya estaba anunciando su nueva relación, razón por la cual Arturo no pone en duda lo que dice Melenie: “Yo le creo a mi hija, por eso la defiendo. Lo que está viviendo, que nadie conoce, porque no es solamente lo que vive hoy, sino algo que ha estado arrastrando durante años”.

Villarreal podría proceder legalmente en contra de él, razón que él no comprendería, dado que siempre ha evitado opinar sobre lo que ella haga o diga, a menos que sea sobre su primogénita: “Me meto solo en la vida de mi hija, que tengo que defender; no sé a qué se refiere (Alicia) con meterme en su vida. No le veo sentido ni motivo de demandas. Si ella lo ve así, que lo haga”.

El actor de reconocidas telenovelas mexicanas mencionó que su hija se siente cansada de lo que viene ocurriendo en su familia y por eso decidió acabar con el silencio: “Hay muchas incongruencias, obviamente mi hija está harta de los ataques públicos, y mi hija se defendió. Hay cosas injustas que no va a decir, pero existen. Mi hija no es una mentirosa”.

“Te quedó grande la yegua” es una canción que se escribió para hacer referencia a Arturo, razón por la cual él sí considera que eso es irrespetuoso hacia su persona, dado que por esa letra ha sido motivo de burla durante más de dos décadas, donde los comentarios negativos hacia él no se han detenido. Sin embargo, no pudo negar que esa ha sido su mejor canción a lo largo de su carrera artística.

“Es más falta de respeto que una canción como esas se hiciera a mi persona. Yo lo único que he hecho es mofarme de mí mismo con una canción que durante 25 años me atacaron. Es un bullying hacia mí durante mucho tiempo, y darle la vuelta y burlarme de mí mismo… es un sketch que existe desde hace muchos años, no tengo por qué temer a eso. Al final, ya le dimos la vuelta, y es una canción que ha sido la más importante de su carrera, y que además muchísima gente la ha disfrutado. Es una mujer muy talentosa”, expresó.

