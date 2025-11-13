Arturo Carmona acepta diferencias con Cristián de la Fuente tras rumores de pelea

Arturo Carmona sostuvo un encuentro con todos los medios de comunicación donde aclaró cuál es la situación que se está presentando con Cristián de la Fuente. Reveló que, en efecto, existen diferencias entre ellos, pero no manifestó la razón por la cual dejaron de llevarse bien, ni el motivo por el que comenzaron a alzarse la voz tras el trabajo que realizan en la obra “Perfume de Gardenia”.

“Somos una compañía muy grande, siempre va a haber diferencias entre compañeros. Afortunadamente, a tiempo se aclaran las cosas. Sí hubo algunos detalles, pero nada que no se pudiese arreglar; nada fuerte que pudiese orillar a no permitirnos trabajar de nuevo. No todo el mundo tiene que pensar como uno ni ver el trabajo como uno. Al final, somos cabezas diferentes, sentimos diferente, tomamos las cosas profesionales de forma distinta, y hay que respetarlo también”, explicó.

El mexicano explicó que es un tema que puede ser solventado como los adultos que son, sin llegar a faltarse al respeto. Además, no pretende que sea algo que se vea reflejado a la hora de estar todos en la obra, dado que no es lo que se merece el público: “Tampoco fue algo tan grave, algo que no se pudiese arreglar. Afortunadamente, seguimos trabajando en paz, en armonía, que es lo principal”.

Cuando llegó Cristián de la Fuente a la misma alfombra roja en la que él se encontraba, este le dio un beso a Carmona en la frente, dejando mucho que pensar sobre la situación que se está presentando entre ellos por diferencias laborales. Mientras tanto, Arturo negó que lo sucedido fuese por su nueva pareja sentimental: “Sí hubo detalles, pero es que entre hombres así pasa. Entre los machos alfa también, pero no pasó de ahí”, agregó.

El exesposo de Alicia Villarreal mencionó que, a partir de este momento, las cosas entre ellos no volverán a ser como antes, pero dejó claro que eso no impide que sea una situación entre ellos donde ni siquiera se puedan respetar. Todo lo contrario; entienden que se deben al público y que el respeto siempre será lo primero ante cualquier circunstancia para poder ofrecer lo mejor a quienes siguen su trayectoria profesional en diferentes ámbitos.

“Ya no va a ser igual, pero nos toleramos. No es que tengamos que llevarnos bien, somos profesionales y estamos en el escenario. Somos una compañía, somos uno y, por el bien de todos y por el bien del público, podríamos tener nuestras diferencias, pero el público no tiene la culpa”, mencionó.

