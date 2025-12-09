Lili Estefan apoya a la hija de Alicia Villarreal en medio de la controversia familiar

Lili Estefan reaccionó a la controversia que hay entre Melenie Carmona y Alicia Villarreal, dado que, tras las declaraciones de la hija de la cantante y el rechazo a su relación sentimental, la presentadora de origen cubano entiende lo que es pasar por ese proceso de separación, y más cuando se trata de una figura pública; por ello, apoya a la joven.

“Yo lo pasé y uno trata de pasarlo dándole un ejemplo a los hijos. Yo creo que eso es lo principal. Cuando yo lo pasé, mi preocupación era: ¿qué puedo hacer para que a mis hijos les duela menos esto? O sea, porque ellos no tienen la culpabilidad de que no logré la familia para el resto de la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado, los hijos se sienten mucho, se duelen”, dijo en “El Gordo y La Flaca”.

Desde el momento en el que Melenie hizo sus declaraciones, varios han opinado a favor y en contra, y Lili Estefan aseguró estar con Carmona porque, en su rol de madre, donde existen dos hijos de por medio, ella buscó la forma en que ambos no se vieran perjudicados y todo se diera de una manera más tranquila para todos.

“En este caso estoy más de parte de la hija que de Alicia, y yo sé que la gente te dice: ‘Uno no puede olvidarse de la vida de uno, uno tiene que seguir adelante, tú has sido más mamá que mujer…’. Perfecto, no me importa porque mis hijos están saliendo adelante, yo creo que de una manera más sana, o por lo menos es lo que me gusta a mí”, explicó.

Estefan detalló que, cuando existe una separación, los hijos siempre son los que llevan la mayor parte del peso de la circunstancia. Agregó que, después del divorcio de la cantante, tampoco se esperaba el hecho de que Alicia hiciera pública su nueva relación con tantos posts en redes, videos y hasta tatuarse la piel en tan pocos meses de unión amorosa.

“Cada vez que hay un divorcio, los que pagan son los hijos. Alicia ha podido seguir adelante; inmediatamente tuvo su apoyo emocional, tiene una persona al lado que públicamente se dan besos, abrazos, se hacen tatuajes… O sea, hemos visto el show, algo que yo de verdad no esperaba que tuviera que ser tan público. No sé a quién ella se lo está restregando en la cara, porque creo que debe vivir el proceso de divorcio; o sea, creo que debe dar”, dijo Lili.

