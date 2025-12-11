Barco petrolero incautado por EE.UU. pudo haber intentado ocultar su paradero, según el NYT

WASHINGTON – El petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela el miércoles podría haber estado intentando ocultar su paradero transmitiendo datos de ubicación falsificados, según un análisis de imágenes satelitales del New York Times.

De acuerdo con el análisis del medio estadounidense, el barco aparece hundido en el agua y aparentaba estar sobrecargado después de transportar una cantidad significativa de carga que oscilaba entre 1.9 millones de barriles de petroleo.

Los datos proporcionados por TankerTrackers.com sugieren que el buque ha transportado frecuentemente petróleo desde países sancionados por Estados Unidos. Los datos de seguimiento del buque muestran múltiples viajes a Irán y Venezuela en los últimos dos años, según el NYT.

Una imagen satelital capturada el 18 de noviembre muestra al petrolero atracado en la terminal petrolera José del país, mientras su transpondedor mostraba que estaba en otro lugar.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Según el periódico neoyorquino, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, y no por alguna relación con el Gobierno de Nicolás Maduro, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Estos hechos ocurren el mismo día de la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

La Administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del supuesto grupo criminal Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

