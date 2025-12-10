Trump confirma incautación de petrolero frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, decisión anunciada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y que marca un nuevo incremento en el choque entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

Trump reveló la operación al inicio de una reunión con empresarios, afirmando que se trataba de “un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado”.

Su declaración confirmó lo adelantado horas antes por Bloomberg, que informó en exclusiva —citando a fuentes familiarizadas— que un buque sancionado por Washington había sido detenido en aguas venezolanas.

La incautación abre la puerta a mayores complicaciones para las exportaciones petroleras de Venezuela, ya que, según la información divulgada, otros transportistas podrían mostrarse renuentes a seguir trasladando cargamentos del país sudamericano.

Más presión para Maduro

El gobierno de Trump mantiene desde hace meses una estrategia de presión contra Maduro, a quien acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles.

En paralelo, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido desde septiembre más de una veintena de embarcaciones que, según Washington, transportaban droga en el Caribe y el Pacífico, dejando más de 80 tripulantes muertos en esas operaciones.

Asimismo, Trump ha dicho que los ataques “pronto” podrían extenderse al interior de Venezuela.

En medio de este escenario, la petrolera estatal PDVSA continúa sus labores de perforación en conjunto con Chevron, empresa estadounidense que mantiene operaciones en el país gracias a una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro que la excluye de las sanciones vigentes.

Con información de EFE.

