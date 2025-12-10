María Corina Machado aparece en Oslo después de meses en clandestinidad en Venezuela

La líder opositora de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, apareció esta noche en Oslo, Noruega, después de meses en clandestinidad debido a la persecución del régimen de Nicolás Maduro y de 14 años sin salir de su país debido a una prohibición en su contra.

Machado, visiblemente emocionada, salió al balcón del Grand Hotel de la capital noruega, desde donde saludó a un grupo de manifestantes venezolanos, periodistas y políticos de todo el mundo que la esperaban desde temprano para recibir el Nobel, que finalmente recogió su hija Ana Corina Sosa.

Luego de unos minutos en el balcón, donde cantó el himno nacional de Venezuela junto a sus seguidores, Machado bajó a la calle a abrazar a varios de ellos. “¡Valiente!” o “¡Gracias!”, eran algunos de los gritos de las personas.

No están claro los detalles de cómo Machado logró salir de Venezuela, donde se encontraba escondida del régimen chavista desde enero.

No obstante, el diario The Wall Street Journal informó este miércoles que la Nobel de la Paz logró salir la víspera en una lancha hasta Curazao, una isla ubicada a pocas millas de la costa oeste de Venezuela. Citando fuentes estadounidenses, el medio añadió que Machado logró salir gracias al apoyo de la administración de Donald Trump.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar, republicana por Florida, publicó en sus redes un video con Machado, en la que se observa cómo se funden en un abrazo y la líder venezolana le agradece su presencia.

“Después de 16 meses escondida, aquí está: libre, firme y de pie. María Corina es indoblegable”, escribió Salazar.

Después de 16 meses escondida, aquí está: libre, firme y de pie. María Corina es indoblegable. pic.twitter.com/uJZxmd9KiM — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) December 11, 2025

Agenda para el jueves

La presencia de la líder venezolana ya se conocía desde temprano este miércoles, cuando el Instituto Noruego del Nobel afirmó en un comunicado que se había embarcado “en un viaje en una situación de extremo peligro” y que “había hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia”.

“Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros”, agregó el comunicado.

Aunque no llegó a tiempo para recibir el Nobel, Machado sí tendrá una agenda de actividades este jueves.

De acuerdo con el diario El País de España, la Nobel de la Paz tendrá su primer acto oficial en el Parlamento de Noruega, que incluye una reunión y una rueda de prensa con el primer ministro, Jonas Gahr Store.

La salida de Machado de Venezuela supone un nuevo reto para el régimen de Maduro, en plena tensión con el gobierno de Estados Unidos. Hasta ahora ningún vocero del régimen se ha pronunciado al respecto.

Sigue leyendo: