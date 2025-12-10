Video: Así el ejército de EE.UU. incautó buque petrolero frente a Venezuela

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó este miércoles el video de la operación en la que autoridades federales incautaron un petrolero sancionado en aguas cercanas a Venezuela, un procedimiento que involucró a varias agencias y que ella misma detalló en un mensaje difundido en X.

Bondi explicó que “el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán”.

La fiscal agregó que la embarcación llevaba “varios años” bajo sanciones de Washington por su participación en “una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

El video muestra a un helicóptero del ejército estadounidense sobre el buque, mientras militares armados toman la embarcación.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

En su publicación, Bondi aseguró que la operación se completó “de forma segura” frente a las costas venezolanas y señaló que la investigación continúa en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional para impedir el movimiento de petróleo sancionado.

El petrolero “más grande jamás incautado”

La difusión del video por parte de Bondi ocurrió minutos después de que el presidente Donald Trump revelara públicamente la incautación al comienzo de una reunión con empresarios.

El mandatario describió la embarcación como “un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado”, enfatizando la magnitud del operativo.

Sus palabras confirmaron lo adelantado horas antes por Bloomberg, que informó que un buque sancionado por Estados Unidos había sido detenido en aguas venezolanas, citando a fuentes familiarizadas con la operación.

Reportes posteriores de The New York Times identificaron la nave como el Skipper, un petrolero que navegaba con falsa bandera y que fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a sus antecedentes en el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington.

Según ese medio, la detención no estuvo vinculada al régimen de Nicolás Maduro, aunque en esta ocasión el buque transportaba crudo venezolano.

