Consternación por niño fallecido en hotel en Times Sq, meca turística de Nueva York

Un niño de 6 años visitante de Maryland con sus padres fue encontrado muerto dentro de un hotel en la céntrica zona Times Square en Nueva York tras enfermarse repentinamente de gravedad.

La policía encontró al menor inconsciente al acudir al hotel Hampton Inn, ubicado en la 7ma Avenida cerca de West 41st St alrededor de las 9:40 a.m. del martes, indicó New York Post. Fue trasladado al Bellevue Hospital, donde lo declararon muerto. Su nombre no ha sido revelado.

Los padres informaron a NYPD que su hijo se había sentido mal la noche del lunes y había estado vomitando. Su cuerpo no presentaba signos físicos de trauma, según la policía. La Oficina Forense de la ciudad (OCME) tiene pendiente confirmará oficialmente la causa del deceso.

El mes pasado Wei Guo Liang, un hombre de 68 años de Brooklyn (NYC), y Baoyi Bowie Zheng (36) -residente de Staten Island (NYC)- fueron hallados sin vida dentro de una habitación de hotel en Atlantic City, famoso destino turístico en Nueva Jersey. En noviembre de 2024 Henry McGowan, residente de Brooklyn (NYC), fue acusado de matar a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda.

En 2023 una niña de 16 meses fue hallada muerta en un motel en Nueva York por sobredosis, tras consumir el fentanilo de sus padres, quienes fueron acusados de homicidio por negligencia criminal. En 2018 la ex modelo de Playboy Stephanie Adams saltó con su hijo de 7 años de una suite del The Gotham Hotel NY, en medio de una batalla por la custodia del niño con su ex esposo quiropráctico.

