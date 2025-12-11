El premio mayor del Powerball sube a $1,000 millones y crece la expectativa para el sorteo del sábado

El premio mayor del Powerball volvió a generar atención nacional luego de que el sorteo del miércoles terminara sin un ganador del gran premio, elevando el acumulado a un estimado de $1,000 millones de dólares para el próximo sorteo de este sábado. La cifra convierte al pozo en uno de los más altos del año y mantiene el interés de millones de jugadores en todo Estados Unidos.

Los números sorteados el miércoles fueron 10, 16, 29, 33 y 69, junto con el Powerball rojo 22, y un multiplicador Power Play de 3. Aunque muchos jugadores estuvieron pendientes del resultado, el premio mayor, que ya alcanzaba los $930 millones, no encontró un boleto que coincidiera con todos los números.

Aun así, el sorteo dejó 3 nuevos millonarios. Según el sitio oficial de Powerball, 3 boletos vendidos en Maryland, Michigan y Nueva Jersey acertaron 5 números y ganaron $1 millón cada uno, un recordatorio de que los premios secundarios siguen siendo significativos incluso cuando el acumulado principal continúa creciendo.

Un bote que no ha dejado de aumentar

El ascenso del premio mayor no es una sorpresa para los seguidores del Powerball. Durante los últimos meses, el acumulado ha incrementado de forma constante, impulsado por sorteos consecutivos sin ganador desde el gigantesco premio de $1,800 millones, otorgado en septiembre, el segundo más grande en la historia del juego. Aquella vez, los boletos afortunados se vendieron en Texas y Missouri, donde los jugadores dividieron la suma histórica.

El nuevo pozo de $1,000 millones vuelve a colocar a Powerball en el centro de la conversación nacional, especialmente entre quienes esperan que este fin de semana sea finalmente el momento en que la suerte cambie. La cifra también alimenta la curiosidad sobre las opciones de cobro, especialmente para quienes ya imaginan qué harían si resultaran ganadores.

Opciones de pago para los futuros ganadores

En caso de que un jugador acierte los 6 números este sábado, podrá elegir entre 2 modalidades de pago. La primera es una suma global estimada de $429 millones, un monto considerable pero menor al total del premio, debido al descuento aplicado para entregarlo por adelantado.

La segunda opción es un pago anualizado, que divide los $1,000 millones estimados en 30 pagos anuales. Aunque esta alternativa garantiza el monto completo del premio a largo plazo, ambas opciones están sujetas a impuestos, un factor que suele reducir de manera significativa la cantidad que finalmente recibe el ganador.

Probabilidades bajas, pero premios secundarios accesibles

Como es habitual en los juegos de lotería, las probabilidades de ganar el premio mayor son extremadamente bajas. Según Powerball, un jugador tiene cerca de 1 en 292,2 millones de posibilidades de llevarse el acumulado principal. Aun así, los premios menores, que varían entre $ 4 y $ 1 millón, ofrecen mejores probabilidades, lo que motiva a muchos compradores a intentar su suerte con la ilusión de obtener al menos un premio secundario.

La expectación que generan acumulados tan altos también suele influir en el número de boletos vendidos, lo que podría hacer que el pozo continúe creciendo antes del sorteo del sábado.

La compra de boletos: dónde y cómo participar

Los boletos para el Powerball pueden adquirirse en casi todos los estados del país, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. El costo se mantiene en $ 2 por boleto, una tarifa que se ha mantenido estable a pesar del crecimiento del juego en popularidad y en premios.

Sin embargo, 5 estados, Alabama, Utah, Alaska, Hawaii y Nevada, no participan en las loterías nacionales. Las razones varían entre la falta de incentivos económicos, restricciones legales y actividades de cabildeo que han impedido que los legisladores aprueben una lotería estatal.

Aun así, jugadores que viven en estados sin lotería suelen viajar a regiones cercanas para comprar boletos, especialmente cuando el premio mayor alcanza cifras históricas como las actuales.

Los sorteos de Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. (ET). Los resultados suelen publicarse minutos después, y la organización recomienda a los jugadores verificar los números en fuentes oficiales y firmar el boleto inmediatamente después de comprarlo para evitar inconvenientes en caso de ganar.

Con el próximo sorteo acercándose, el entusiasmo sigue creciendo. Mientras algunos jugadores confían en la suerte y otros simplemente disfrutan la emoción del momento, el acumulado de $1,000 millones promete mantener a millones de personas pendientes de lo que podría convertirse en uno de los premios más recordados del año.

Sigue leyendo:

* Gana $1 millón en el Powerball tras recordar su boleto mientras lavaba platos

* Los números que la IA recomienda para jugar al Powerball y llevarte el premio mayor en diciembre

* Jugador de Powerball gana $1 millón y asegura que encontrarse con su abuela le dio suerte