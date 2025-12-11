Fallece a los 55 años Sophie Kinsella, escritora británica y autora de “Shopaholic”

Este miércoles se informó el fallecimiento de la escritora británica Sophie Kinsella, reconocida por la popular saga “Shopaholic”. La autora, de 55 años y cuyo nombre real era Madeleine Sophie Wickham, enfrentaba un glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral que le había sido diagnosticado en 2024.

Su familia confirmó la noticia mediante una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la autora.

“Tenemos el corazón roto por anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra querida Sophie (alias Maddy, alias Mummy). Murió en paz, con sus últimos días llenos de sus verdaderos amores: familia, música, calidez, Navidad y alegría”, expresaron.

En el mismo mensaje agregaron: “No podemos imaginar cómo será la vida sin su resplandor y amor por la vida. A pesar de su enfermedad, que soportó con un coraje inimaginable, Sophie se consideró verdaderamente bendecida por tener tan maravillosos familiares y amigos y por haber tenido el extraordinario éxito de su carrera como escritora. Ella no dio nada por sentado y estuvo eternamente agradecida por el amor que recibió. La extrañaremos tanto que nuestros corazones están rotos”.

La escritora ya había revelado en sus redes sociales que padecía la enfermedad. En una publicación explicó que recibió el diagnóstico de un cáncer cerebral agresivo y que tanto ella como su entorno tuvieron que acostumbrarse a una “nueva normalidad”.

“Estuve bajo el cuidado del excelente equipo del University College Hospital de Londres y tuve una cirugía exitosa y subsecuentes radioterapia y quimioterapia, que todavía está en curso”, contó entonces. También añadió: “En este momento todo está estable y me siento generalmente muy bien, aunque me canso mucho y mi memoria es aún peor de lo que era antes”.

Además, escribió: “A todos los que padecen cáncer en cualquier forma les envío amor y mejores deseos, así como a quienes los apoyan. Puede sentirse muy solo y aterrador tener un diagnóstico duro, y el apoyo y el cuidado de los que te rodean significa más de lo que las palabras pueden decir”.

Kinsella vendió más de 45 millones de ejemplares en más de 60 países, con traducciones a más de 40 lenguas. Su mayor éxito fue la serie “Shopaholic”, cuya popularidad la impulsó a nivel mundial. Las dos primeras entregas de los ocho libros fueron llevadas al cine en la película de 2009, protagonizada por Isla Fisher y Hugh Dancy.

