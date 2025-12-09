Muere a los 70 años Jorge Martínez, vocalista y líder de los Ilegales

El cantante y guitarrista Jorge Martínez, líder y fundador de la banda española de punk-rock Ilegales, falleció este martes a los 70 años tras varios meses de lucha contra el cáncer.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado que compartió su agencia de representación Art Music Agency.

“Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de ILEGALES, tras varios meses luchando contra un cáncer. Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros”, señalaron.

La banda había anunciado en septiembre la suspensión de todos sus conciertos debido al delicado estado de salud de su vocalista, una decisión que ya entonces había generado preocupación entre sus seguidores y colegas.

Ilegales se formó en la ciudad asturiana de Oviedo a finales de los años 70, y para principios de 1980 se consolidó como uno de los grupos más provocadores y reconocibles del rock español.

Bajo el liderazgo de Martínez, el grupo alcanzó gran popularidad con canciones como “Soy un Macarra”, “Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes” y “¡Hola Mamoncete!”.

Sobre el escenario, Jorge Martínez era conocido por energía, también se caracterizaba por su estilo directo y divertido en entrevistas.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Jorge Martínez defendió su forma de entender el rock y ayudó a convertir a Ilegales en un símbolo de actitud y resistencia cultural para varias generaciones de oyentes.

