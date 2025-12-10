Hallan muerto al hermano de Olga Breeskin y ella se entera durante una entrevista

Durante una entrevista transmitida en vivo, Olga Breeskin se enteró frente a las cámaras del fallecimiento de su hermano Elías, con quien llevaba años sin mantener contacto. La reconocida violinista, quien reside desde hace tiempo en Las Vegas, se mostró visiblemente sorprendida al recibir la noticia, especialmente al saber que su hermano se había casado nuevamente, información que le era totalmente desconocida.

El tema cobró mayor atención pública cuando Breeskin explicó que no asistiría al funeral, señalando que no solo era imposible conseguir un vuelo inmediato hacia México, sino que también la relación entre ambos estaba rota desde hacía décadas, lo que influyó de manera decisiva en su postura.

Durante la conversación, la artista detalló que la falta de vuelos disponibles en tan corto tiempo hacía inviable su traslado desde Las Vegas. No obstante, subrayó que, aun si hubiera podido viajar, la distancia emocional que existía entre ambos pesaba de la misma manera.

Breeskin afirmó que desde hacía muchos años desconocía por completo el paradero de Elías y que tampoco sabía que él se había vuelto a casar. La entrega del cuerpo a la esposa de su hermano la tomó por sorpresa, lo que la llevó a reaccionar con la frase: “Yo ni siquiera sabía que tenía otra esposa”.

Al referirse al vínculo familiar, Olga explicó que el distanciamiento no ocurrió por casualidad. Según relató, tanto ella como su madre, doña Lena Torres, vivieron situaciones dolorosas a consecuencia del comportamiento de Elías, razón por la cual la relación se quebró.

Breeskin también recordó que la última vez que lo vio fue en Santa Bárbara, hace muchos años, durante un intento de reconciliación que no tuvo éxito. De acuerdo con su testimonio, su hermano no mostró disposición para reconstruir el lazo familiar, por lo que el contacto se fue perdiendo hasta desaparecer casi por completo.

En uno de los momentos más emotivos de la entrevista, la violinista declaró: “Mi único consuelo de este mundo es que, espero, que se haya arrepentido de darnos tanto sufrimiento, a nuestra madre y a mí, su única hermana”.

Olga Breeskin está de luto y rompe el silencio. 🕯️💔Aquí sus sensibles palabras. 🙏✨ #VLAhttps://t.co/OC29OEWABs — Azteca UNO (@AztecaUNO) December 8, 2025

Sigue leyendo: