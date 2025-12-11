Krispy Kreme dará una docena de donas por $1 mañana 12 de diciembre

Krispy Kreme cerrará el año con una de sus promociones más esperadas: el ‘Día de las Docenas’. La cadena celebrará la fecha con una oferta que promete largas filas y muchas cajas llenas de donas a $1 dólar, justo en plena temporada de regalos.

Una docena por solo $1 con la compra de otra docena

Este jueves 12 de diciembre, todos los clientes podrán adquirir una docena de Original Glazed por solo $1, siempre y cuando compren otra docena de donas a precio regular (o una caja de 16 Minis).

La promoción estará disponible en tienda y también para pedidos en línea usando el código DOZEN.

Krispy Kreme detalló que los compradores en tienda o en autoservicio podrán llevarse hasta dos docenas a $1 cada una.

Quienes pidan para recoger o recibir a domicilio tendrán derecho a una docena con descuento.

Una nueva colección festiva inspirada en Peanuts

La promoción llega acompañada de una colaboración especial: la Krispy Kreme x Peanuts Collection, lanzada el 29 de noviembre y disponible hasta el 24 de diciembre.

Esta línea introduce tres donas decoradas con referencias nostálgicas a Snoopy, Charlie Brown y sus amigos:

-Snoopy Cookies & Kreme Doughnut: con forma del personaje y relleno sabor galleta y crema.

-Charlie Brown Ornament Doughnut: decorada como la clásica camiseta amarilla del personaje y rellena de brownie.

-Christmas Wreath Doughnut: diseñada como una corona navideña, con glaseado verde y un dulce con la imagen de Snoopy y Woodstock.

Según la compañía, esta colección busca darle un giro festivo y divertido a sus productos, aprovechando la popularidad de los personajes clásicos de historieta.

Nueve sabores nuevos y tres que se despiden

La cadena también ajustó su menú este mes. En noviembre introdujo nueve nuevos sabores, cinco de ellos permanentes:

-Original Glazed Kreme Filled

-Oreo Cookies & Kreme

-Cinnamon Apple Filled

-New York Cheesecake

-Original Glazed Cake

Las opciones de temporada incluyen Maple Iced, Chocolate Fudge Brownie, Pumpkin Spice Cake y Biscoff Cookie Butter Kreme.

Para darles espacio, Krispy Kreme retiró temporalmente tres sabores: Original Glazed Blueberry Cake, Original Glazed Lemon Filled y Cake Batter. La empresa aclaró que estas variedades podrían volver más adelante.

