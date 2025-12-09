Chipotle estará dando burritos gratis este fin de semana

Los amantes de Chipotle tendrán un motivo más para visitar la cadena este sábado: la compañía anunció una nueva promoción que regalará burritos como parte de su campaña de descuentos de todo el mes.

La oferta llega tras una serie de incentivos recientes con los que la marca busca atraer a más consumidores y reforzar su presencia entre los fanáticos.

Cómo obtener un burrito gratis este sábado

La promoción estará disponible solo el sábado 13 de diciembre, y permitirá a los clientes recibir un burrito gratis por cada burrito comprado, siempre y cuando la compra se realice después de las 4:00 p.m. hora local.

El beneficio tiene un límite de hasta cinco artículos gratuitos por transacción, según detalló Chipotle en un comunicado.

Esta oferta continúa la tendencia de promociones semanales de la cadena. Tan solo la semana pasada, el 6 de diciembre, quienes compraron un pedido de 3 tacos recibieron otros 3 sin costo.

Chipotle incursiona en el mundo de los viajes con una colección inspirada en su menú

Además de sus promociones gastronómicas, la marca sorprendió a sus seguidores al anunciar su entrada al mercado de accesorios de viaje.

Chipotle se unió con la firma Béis para lanzar BÉIS x Chipotle: The To Go Collection, una línea de 11 piezas que incluye maletas, fundas, bolsas y etiquetas de equipaje.

Entre los artículos más llamativos se encuentran una funda color tortilla para maletas y un bolso tipo duffle inspirado en el papel aluminio que envuelve los burritos.

La colección debutó el 8 de diciembre, tras meses de diseño creativo entre ambas marcas.

Shay Mitchell, fundadora y directora creativa de Béis, participó directamente en el proyecto.

En el comunicado, Mitchell expresó que es una superfan de Chipotle, lo que la motivó a colaborar en una línea que combina utilidad con estilo.

Otras marcas se suman a lanzamientos culinarios inesperados

La tendencia de productos inspirados en comida continúa en otros sectores.

El 4 de diciembre, la cadena Lidl presentó su perfume Eau de Croissant, una fragancia en envase con forma de croissant que, según la marca, captura el aroma cálido y mantequilloso de un croissant recién horneado, convirtiéndolo en un aroma sorprendentemente usable.

La fragancia fue desarrollada junto a la perfumista británica Sarah McCartney, conocida como la “hada madrina de la perfumería del Reino Unido”.

