La técnica del papel aluminio: el truco de un arquitecto para saber si una pared tiene humedad

Detectar de dónde proviene una humedad puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para propietarios e inquilinos. Sin embargo, el arquitecto español Máximo Caballero ha popularizado un método casero sorprendentemente sencillo para identificar el origen del problema sin necesidad de herramientas costosas.

La técnica, explicada por el propio arquitecto en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, ha generado gran interés por su facilidad y utilidad.

De dónde viene el truco y por qué funciona

Según explicó Caballero en su video, el objetivo es determinar si la humedad aparece por condensación interna o por filtraciones externas, una distinción fundamental antes de contratar reparaciones o tratamientos especializados. De acuerdo con el experto, este método permite obtener una primera orientación sin realizar obras y sin gastar dinero.

Según Máximo, este truco no sustituye un diagnóstico profesional, pero sí ofrece una guía muy práctica para entender qué tipo de intervención puede ser necesaria.

Cómo realizar la técnica del papel aluminio, paso a paso

De acuerdo con la explicación del arquitecto, el procedimiento consiste en lo siguiente:

Cortar un trozo de papel aluminio lo suficientemente grande para cubrir la zona afectada. Fijarlo a la pared con cinta adhesiva, procurando que quede bien sellado por todos los bordes. Dejarlo colocado durante unas 48 horas para permitir que se manifieste la condensación. Revisar el papel pasado ese tiempo: Si el agua aparece sobre la cara externa , se trata de condensación interna .

, se trata de . Si la humedad aparece entre el papel y la pared, el origen suele ser una filtración proveniente del exterior del propio muro.

Según explicó Caballero en su video, esta diferencia es clave porque determina si el problema requiere ventilación, aislamiento o reparaciones estructurales más profundas.

Por qué este truco ha ganado tanta atención

Expertos consultados por medios como La Vanguardia destacan que identificar correctamente el origen de la humedad es esencial para evitar soluciones ineficaces. Aplicar pintura antihumedad, por ejemplo, no sirve frente a filtraciones profundas, mientras que mejorar la ventilación sí ayuda con la condensación.

La viralización del truco se debe, en parte, a su simplicidad: cualquier persona puede realizarlo en casa con materiales básicos y sin conocimientos técnicos, lo que convierte esta prueba rápida en una herramienta muy útil para quienes se enfrentan a manchas, moho o paredes frías.

