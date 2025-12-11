Laura Flores informa que un accidente dejó su nueva casa con severos daños

Hace unas semanas, Laura Flores expresó lo feliz que estaba por haberse mudado a una nueva casa; sin embargo, esa felicidad no duró demasiado, pues recientemente dio a conocer que un accidente provocó daños significativos en la propiedad.

A través de su cuenta de Instagram, la artista subió un video donde explicó que una llave de agua quedó abierta sin que nadie lo notara, lo que ocasionó una fuerte inundación que empapó varias de sus pertenencias y deterioró algunas áreas del hogar.

“Ha sido complicado, pero todo se puede. Casa inundada por accidente doméstico, fotos, bolsas y zapatos que quedaron muy dañados. Pero todas las fotos, que es lo que más me importa, están en un disco duro. Lo importante es arrancar con buenas intenciones en esta nueva casa que nos traerá muchas lindas experiencias a mis hijos, mis mascotas y a mí”, escribió Laura junto al clip donde relató lo sucedido.

De acuerdo con lo que contó la actriz, una de las habitaciones fue de las zonas más perjudicadas, al grado de que tuvo que ser desmontada por completo y se retiró el piso para evitar la aparición de hongos debido a la humedad acumulada.

Cabe mencionar que, aunque Laura Flores recibió numerosos mensajes de apoyo, también hubo seguidores que reaccionaron con molestia. Entre los comentarios hubo quienes reprocharon la falta de cuidado y el desperdicio de agua, sobre todo considerando que la escasez del líquido es un problema constante en varias regiones.

Mientras algunos apuntaron que dejar un grifo abierto tanto tiempo, aunque haya sido accidental, representa la pérdida de una gran cantidad de litros de agua potable. Otros, sin embargo, defendieron a la actriz y señalaron que fue un descuido que podría pasarle a cualquier persona.

