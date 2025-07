Laura Flores toma acciones legales contra Martha Figueroa tras acusaciones

Martha Figueroa, en su pódcast, compartió detalles de lo que presuntamente ocurrió entre Laura Flores y Eduardo Salazar, y lo que supuestamente los llevó a terminar. Por ello, la actriz procederá legalmente contra la periodista. Las declaraciones donde la involucraron a ella y a su ex la dejaron mal parada, por lo que habría sido el motivo de la ruptura. Además, fue mal vista entre la audiencia por considerar un comportamiento inadecuado.

“Siempre que haya salud y trabajo, pero para todos, hasta para el que se portó mal, la cosa es que nos vaya bien a todos porque Dios nos quiere a todos (…) muy bien, la verdad es que estoy feliz, contenta, agradecida, el Güero Castro me dio una enorme oportunidad y luego conocer a tantos amigos, que han sido tan buenos ha sido increíble”, explicó durante un encuentro con los medios de comunicación.

Laura manifestó que se ha visto perjudicada por las declaraciones de Figueroa que se hicieron sin pensar en las consecuencias que podrían generar. Sin embargo, mencionó que no pudo ofrecer mayores detalles sobre la situación porque un abogado ya se estaba ocupando de lo ocurrido y opinar podría empeorar la situación, razón por la cual prefirió limitarse.

“Yo a estas alturas del partido creo que sí hubo, o sea, hay un límite que se rebasó definitivamente y lo digo yo que soy la afectada, pero lo han dicho otras personas. Y yo no puedo hablar del tema porque el tema ya no está en mis manos, está en manos de un abogado“, añadió.

La actriz también agregó que prefiere no seguir hablando de eso porque todo lo que ella ha dicho aparentemente se distorsionó y, según sus declaraciones, afirmó que lo que se dice no fue lo que ocurrió con Eduardo para que no siguieran juntos como pareja. Flores insistió en esperar a que su abogado actúe. Por lo pronto, no hay más nada, ya que Martha en una ocasión dijo que Laura habría tenido un comportamiento extraño con el periodista.

“Prefiero no hablar del tema porque ya está muy manoseado, está totalmente desinformado, las cosas no sucedieron así, pero a lo mejor en una de esas me llaman para la película de ‘Viernes 13’, con el cuchillo, saco chamba de este desastre”, dijo a los reporteros.

