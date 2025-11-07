Marc Anthony aconseja a Bad Bunny por su show en el Super Bowl 

El cantante Marc Anthony expresó su respaldo al boricua Bad Bunny con respecto al show que ofrecerá en el medio tiempo del Super Bowl LX. El salsero aseguró que estará en el evento que se realizará en febrero de 2026 en California y además reveló el consejo que le ha dado al famoso reguetonero.

Marc Anthony conversó con Rolling Stone sobre la importancia de la presentación de Bad Bunny donde planea llevar la cultura puertorriqueña y latina a este importante evento deportivo. En este sentido, le recomendó “ser responsable”.

“Cada vez que hablo con él, le digo que sea responsable con el riesgo y la responsabilidad que está asumiendo, porque estoy seguro de que para él, representar no solo su cultura, sino también su música, es una enorme responsabilidad”, dijo Marc Anthony.

El veterano artista está seguro de que Bad Bunny hará un show “increíble” y dijo que está “deseando verlo”.

“Se va a esforzar aún más para ofrecer un espectáculo increíble y estoy deseando verlo. Sin duda estaré allí y seré el primero en animarlo”, dijo Marc Anthony.

Marc Anthony, quien compartió escenario con Bad Bunny en su residencia en Puerto Rico y que ahora tendrá su propia residencia en Las Vegas que comenzará el 13 de febrero.

“Bad Bunny me recuerda a mí cuando era más joven. Simplemente ha hecho las cosas a su manera y se divierte con ello. Estoy orgulloso de lo que ha logrado difundiendo su mensaje y ese tipo de música, y del nivel al que lo ha llevado. Tengo muchas ganas de ver qué nos trae, porque es extremadamente innovador, así que solo puedo imaginar lo que hará con los recursos que ofrece la producción del Super Bowl”, dijo en la conversación.

La elección de Bad Bunny como artista protagonista del halftime show del Super Bowl LX ha generado mucha polémica. La comunidad y los artistas latinos en general respaldan que un puertorriqueño cante en este importante evento. Sin embargo, otras personas y grupos de tendencias más conservadoras rechazaron la elección de un artista que canta totalmente en español para el Super Bowl.

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026, producido por Apple Music y Roc Nation, Se transmitirá en vivo el 8 de febrero desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

