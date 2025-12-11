Nueva York salvaje: quinceañero apuñalado y golpeado por “mirar mal” dentro de bus MTA a media tarde

Dos hombres están siendo buscados como sospechosos de haber apuñalado a un adolescente de 15 años en un autobús de la MTA en El Bronx (NYC).

La víctima sigue hospitalizada gravemente tras el incidente sucedido a las 2:35 p.m. del 9 de diciembre a bordo de un autobús de la ruta Bx38, cerca de la intersección de las avenidas Bartow y Gunther en Baychester.

Fuentes cercanas al caso indicaron que los dos sospechosos, aparentemente adultos, se acercaron al quinceañero y comenzaron a discutir con él porque no les gustó la forma en que los miraba, indicó amNY.com.

Segundos después uno de los agresores golpeó y pateó al menor, mientras que el otro lo apuñaló varias veces en el pecho con un objeto punzante. Los agresores bajaron del autobús y fueron vistos por última vez corriendo hacia el oeste por la avenida Bartow, según la Policía de Nueva York,

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York y sus alrededores. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Las víctimas son de todas las edades. A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

En octubre un estudiante de secundaria de 15 años fue gravemente hospitalizado después de que más de una docena de asaltantes lo golpearan, apuñalaran y robaran sus zapatos deportivos de $340 dólares a plena luz del día en Queens (NYC).

En febrero un niño de 14 años fue fatalmente acuchillado en una pelea entre un grupo de estudiantes afuera de un restaurante McDonald’s en Queens el Día de San Valentín. Luego dos adolescentes fueron arrestados por ese homicidio.

En mayo de 2024 cuatro estudiantes fueron acuchillados en un lapso de pocas horas en incidentes dentro y fuera de tres escuelas en Queens, Manhattan y El Bronx. En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió apuñalado por otro de 14 al salir de clases dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).

En agosto dos menores de 12 y 15 años fueron arrestados como sospechosos de apuñalar a un entrenador de perros durante una acalorada discusión a causa de los ladridos de una mascota en un parque en Brooklyn (NYC).

En junio de 2018, dentro de una bodega en El Bronx, se cometió uno de los crímenes más violentos en la historia reciente de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza.