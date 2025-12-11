Piden $44 millones de dólares por rancho donde se grabó ‘War of the Worlds’ y ‘Babylon’

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces un rancho en Piru, California, que ha servido como set de grabación para dos películas de Hollywood. La propiedad ha pertenecido a la familia desde el 2000 y ahora están pidiendo $44 millones de dólares.

Durante estos años, la propiedad fue alquilada para ser parte de ‘War of the Worlds’ (2005), protagonizada por Tom Cruise, y ‘Babylon’ (2022), protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie.

En el listado, disponible en la página web de Hall and Hall, se describe como una residencia que “combina paisajes barriendo con diversas corrientes de ingresos de la agricultura, las instalaciones ecuestres, la producción de petróleo, eventos y la producción de cine”.

También se resalta que “frece aislamiento, historia y una versatilidad operacional inigualable en el sur de California”. Está ubicada a una hora de Los Ángeles, por lo que es una gran opción de refugio.

Además de las extensas áreas verdes que ofrece la propiedad y sus 600 acres de tierra agrícola, también ofrece ocho estructuras independientes que pueden ser usadas según las necesidades del nuevo propietario. Estas estructuras van desde los 900 y los 2,000 pies cuadrados.

El agente de bienes raíces encargado de la venta dice que en el lote se puede construir una gran casa principal de hasta 20,000 pies cuadrados.

Por otro lado, sus actuales dueños resaltan que pudieron conocer a Tom Cruise cuando el actor visitó la propiedad para grabar ‘War of the Worlds’, la película de acción.

Sobre el terreno, en el listado se resalta que “es diverso y visualmente impactante, con extensas praderas, colinas salpicadas de robles, huertos de cítricos y aguacates, cauces de arroyos y vistas montañosas, todo lo cual contribuye a su carácter único y altamente fotogénico”.

