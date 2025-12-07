Cara Delevingne perderá dinero con la venta de su penthouse en Nueva York

La falta de interesados ha hecho que Cara Delevingne decida rebajar el precio de su penthouse en Gramercy Park East, Nueva York. La propiedad entró al mercado de bienes raíces en octubre de este año.

Inicialmente, la actriz esperaba recibir $11 millones de dólares por la propiedad, pero ahora en el listado aparece que su precio es de $9.9 millones de dólares.

Esta rebaja llama la atención porque ahora la cifra está por debajo de los $10.8 millones de dólares que ella pagó por el sitio en 2022. Esto quiere decir que perderá dinero con la venta del sitio.

Este no es el único golpe que Delevingne recibiría a su cartera de bienes raíces, pues a finales del año que viene decidió deshacerse de una casa en Studio City, California, que quedó destruida tras un incendio en marzo del 2024.

El listado sigue estando disponible en la página de Coldwell Banker y Stefani Berkin, agente de bienes raíces encargada de la venta, le dijo a ‘New York Post’: “Hicimos un ajuste estratégico y proactivo para alinear la propiedad con la situación actual del mercado”.

La misma Berkin describe la propiedad como una residencia que “combina con maestría la elegancia atemporal del Viejo Nueva York con un exquisito diseño contemporáneo y una artesanía a medida”.

Otra característica atractiva es que antes de Delevingne le perteneció al comediante y presentador de televisión Jimmy Fallon.

El apartamento, ubicado en las tres últimas plantas del histórico 34 Gramercy Park East, tiene una extensión de 5,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La agente también le aseguró ‘New York Post’: “Ya estamos viendo un renovado interés y prevemos una mayor actividad en el futuro. Esta es una propiedad excepcional, una que cualquier comprador afortunado tendrá el privilegio de llamar hogar”.

