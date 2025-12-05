Regresa al mercado la casa diseñada por Diane Keaton en Los Ángeles

Acaba de regresar al mercado una casa en Los Ángeles, California, que fue reformada por Diane Keaton. La propiedad había estado disponible desde marzo de este año hasta dos semanas antes de que la actriz muriera el 11 de octubre.

La casa ahora está disponible por $26.9 millones de dólares, aunque inicialmente la actriz y apasionada por el diseño de interiores esperaba recibir $28.9 millones de dólares.

Esta residencia sirvió a Keaton como inspiración para escribir el libro ‘The House that Pinterest Built: Diane Keaton’, publicado en 2017. La actriz compró esta propiedad en 2011 por $4.7 millones de dólares y luego se tomó su tiempo para transformarla.

Pese a ser una propiedad importante para ella, estaba dispuesta a rebajar su precio para atraer compradores. Incluso, poco antes de que saliera del mercado y de su muerte, el precio de la residencia era de $27.5 millones de dólares.

La propiedad incluye una casa principal de 9,206 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, que está presentando el agente de bienes raíces Andrew Gulyas, se describe la casa como una “extraordinaria casa” que “es una obra maestra arquitectónica excepcional, construida por un ícono de Hollywood”.

Sobre el diseño y los materiales, dice que “está adornada con miles de ladrillos vintage de Chicago seleccionados a mano y una mezcla de materiales recuperados que definen su carácter inconfundible. Vigas en cascada enmarcan la cocina y la sala de estar, creando un hogar que se siente a la vez distintivo e íntimo”.

Esta no es la primera residencia relacionada con Keaton que entra al mercado después de su muerte, pues en octubre también entró al mercado una mansión que le perteneció a la actriz desde 2007 hasta el 2021. Estuvo disponible por $25 millones de dólares.

Sigue leyendo:

• Diane Keaton era una apasionada por la arquitectura y dejó joyas en Los Ángeles

• Diane Keaton: Revelan causa de la muerte de la actriz

• Revelan la llamada al 911 que reportó la muerte de Diane Keaton