Kris Jenner no quiere rebajar el precio de su mansión en Hidden Hills

Kris Jenner está insistiendo con la venta de su mansión en Hidden Hills, California, y aunque no ha atraído interesados en casi un año dentro del mercado, la matriarca del clan Kardashian-Jenner no está dispuesta a rebajar su precio.

La propiedad entró al mercado de bienes raíces en febrero de este año por $13.5 millones de dólares, en su momento fue una noticia importante dentro del mercado de bienes raíces porque el sitio sirvió como escenario para varias temporadas del reality show que la hicieron mucho más famosas y millonarias a ella y a sus hijas.

Ahora, una fuente cercana a Jenner le ha dicho a ‘The Sun’ que sigue sin ser una posibilidad que esa cifra baje. “Ella cree firmemente que el precio es justo y cualquiera que piense que es demasiado caro no entiende el valor total de la casa. Siente que los millones de dólares en renovaciones han más que agregado valor”, declaró.

En junio de este mismo año se dijo que la socialité de 70 años insistía en vender la propiedad por $13.5 millones de dólares, y en ese momento también algunos especialistas en el mercado dijeron que el valor era demasiado elevado. “La casa es preciosa, todos coinciden en eso. Pero para que alguien se anime a comprarla, tendrán que bajar el precio”, aseguró la fuente consultada por ‘The Sun’ hace meses.

Para Jenner, el valor de la propiedad no está solo en su ubicación y reformas que ha hecho durante años. La fuente agrega: “Siente que el prestigio que ha aportado tanto a la casa en sí como a todo el vecindario ha disparado el valor de la propiedad”.

Incluso, en la temporada recién estrenada por Hulu de ‘The Kardashians’, la familia visitó la propiedad para despedirse de ella. También aprovecharon su regreso para recordar algunos de los momentos más significativos que vivieron en el sitio.

La propiedad está siendo ofrecida por el agente de bienes raíces Tomer Fridman de The Fridman Group. En el listado, se ofrece como “un rincón de la historia de la televisión”. La residencia también resalta por su estilo mediterráneo.

