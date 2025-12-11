Robert García se pronuncia sobre la pelea entre Sulaimán y  Crawford

El reconocido entrenador de boxeo mexicano, Robert García, decidió pronunciarse sobre la polémica que se ha generado la última semana entre el actual campeón de los pesos súper medianos, Terence Crawford, y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, luego que dicho organismo le arrebatara su cinturón de monarca.

Estas declaraciones las realizó García durante una entrevista ofrecida para ProBox TV, donde consideró que no es justo que el estadounidense se haya negado a cumplir con la sanción que el CMB le impuso de $300,000 dólares para apoyar al Fondo de Boxeadores José Sulaimán.

Recientemente se reveló que el campeón no había pagado la sanción correspondiente por sus dos últimas peleas durante la 63ª Convención Anual del CMB, y a pesar de los intentos del organismo para poder llegar a un acuerdo, no hubo respuesta de su parte, por lo que terminó siendo despojado del cinturón.

“Uno siempre va a renegar que es mucho dinero, pero siempre hay manera de arreglarse. Se arreglaron con un porcentaje muy pequeño, aun así se le hizo mucho a Crawford. Yo pienso que no es justo que Crawford haya hecho eso si ya habían arreglado un acuerdo que era mucho menos de lo que es el 3%. Entonces se debe de pagar”, dijo García al analizar que este porcentaje monetario era menor al 3% de lo que estaba estipulado originalmente.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, aclaró que, aunque el 3% de los 50 millones de dólares que Crawford ganó habría sido una cifra considerable, se redujo a un 0.6%, lo que equivalía a 300,000 dólares. De esa cantidad, 225,000 dólares se destinarían al Fondo José Sulaimán, creado para ayudar a boxeadores y ex pugilistas que atraviesan dificultades.

García también expresó que ser campeón del mundo debería ser un honor y una motivación para cumplir con las obligaciones del cargo, por lo que se mostró desilusionado por la forma en la que actuó el estadounidense.

“Yo pienso que todos tenemos la ilusión de un día tener ese cinturón, el que sea de los cuatro organismos, pues tienes la ilusión de ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo te lleva a ganar esas bolsas, te lleva a tener esas peleas grandes. Para mí Crawford fue el que hizo algo mal, debería haber pagado su sanción y seguir adelante como campeón indiscutido, eso también llama más la atención, tiene más poder con quién pelea en rivales, así que pienso que fue injusto de que Crawford no pagara lo que le correspondía pagar. Uno como manager y entrenador sabemos que tenemos que hacerlo, es parte del contrato, parte de ser campeón del mundo”, añadió García.

Cuando Crawford reaccionó públicamente en contra de la decisión del CMB, atacando tanto al organismo como a Sulaimán, Robert García reiteró su apoyo al presidente del CMB, defendiendo la medida tomada.

“El Consejo no les cobró el 3%, les cobró mucho menos. Claro, de 50 millones se hace la cuenta grande, pero nunca va a pasar más de 350 mil dólares (ese es el tope). Yo pienso que no es justo que Crawford haya hecho eso, Sulaimán hizo lo correcto”, subrayó el entrenador.

Para finalizar, Robert García también señaló que, aunque a veces se puede cuestionar o debatir sobre otras decisiones del CMB, como el establecimiento de mandatorios para peleadores o la espera de oportunidades para ciertos boxeadores, en este caso se mostró completamente a favor de la decisión de Sulaimán.

“Muchas ocasiones podemos estar en contra o renegar de por qué hicieron mandatorio a tal si es la primera vez que pelea ese peso, cosas así; podemos también discutir de por qué hay peleadores que están esperando y no se les ha llegado la oportunidad, pero en ese caso estoy 100% a favor con Mauricio”, concluyó García.

