El CMB despoja a Terence Crawford de su cinturón de campeón

El boxeo mundial ha sido sacudido por la confirmación oficial del Consejo Mundial de Boxeo. La entidad que preside Mauricio Sulaimán informó que Terence Crawford ha dejado de ser reconocido como campeón mundial de la organización en la categoría supermediano.

La decisión del CMB se produce en un momento crucial de la carrera de Crawford, quien recientemente acaparó titulares por la exigencia de $100 millones de dólares para una posible revancha contra Saúl “Canelo” Álvarez. La medida, aunque esperada por algunos debido a la inactividad o la falta de acuerdo en defensas mandatorias, formaliza el fin de su ciclo como campeón del CMB en esa división.

La razón del despojo de Crawford como campeón del organismo se debe a que el boxeador estadounidense no pagó las cuotas de sanción correspondientes a sus últimas peleas.

Terence Crawford responde con dureza al título arrebatado del CMB. Crédito: David Becker | AP

El organismo presidido por Sulaimán aseguró que “envió múltiples comunicaciones al campeón Crawford, a su representante y a su asesor legal. Lamentablemente, no hubo acuse de recibo ni respuesta. No tuvimos más opción que actuar”

El cinturón queda vacante

El despojo del cinturón implica que el título mundial del CMB en la categoría ha quedado inmediatamente vacante. Esto desencadenará un proceso dentro del organismo para determinar a los dos contendientes que disputarán la faja en un futuro cercano, reiniciando la acción en la división.

Aunque la pérdida del cinturón del CMB es un revés formal, la acción de la organización no minimiza el estatus de Crawford como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo.

La decisión ahora fuerza al boxeador estadounidense a centrarse en su siguiente paso, ya sea buscar la revancha con Canelo, como ha solicitado su equipo con exigencias monetarias históricas, o cambiar de categoría, un camino que ha tomado en otras ocasiones. El futuro de Crawford parece estar centrado en los grandes combates de bolsa millonaria, más allá de la posesión inmediata del título del Consejo Mundial de Boxeo.

