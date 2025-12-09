Terry Rozier se declaró no culpable en el caso de apuestas deportivas

El jugador y una de las principales estrellas del Miami Heat, Terry Rozier, se declaró no culpable este lunes ante un tribunal federal de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, en relación con cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Estos cargos forman parte de una investigación que lo vincula a una red de apuestas ilegales presuntamente conectada con la mafia.

El arresto de Rozier ocurrió el pasado mes de octubre, en Orlando, y tras su detención, el jugador fue liberado bajo una fianza de $3 millones de dólares, respaldada por su propiedad en Florida. Además, enfrenta varias restricciones, como limitaciones para viajar entre Florida, Ohio y Nueva York, así como una prohibición de realizar apuestas y portar armas.

Luego de conocerse toda esta situación la NBA decidió ponerlo en licencia administrativa sin salario mientras se desarrollan los procedimientos legales.

Miami Heat’s Terry Rozier, center, leaves Brooklyn federal court, Monday, Dec. 8, 2025, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)

Rozier, de 31 años, está acusado de haber participado en un esquema de apuestas ilegales que involucró a la NBA entre diciembre de 2022 y marzo de 2024. Los fiscales sostienen que el jugador facilitó información privilegiada a los apostadores, lo que les permitió manipular los resultados de ciertos partidos y obtener beneficios económicos a partir de estas apuestas.

Durante su comparecencia en la corte este lunes, Rozier estuvo frente a la jueza LaShann DeArcy Hall, quien ratificó las condiciones de su libertad bajo fianza y dejó claro que los procedimientos internos de la NBA no afectarán el calendario judicial.

El abogado defensor de Rozier, Jim Trusty, solicitó un juicio público y rápido, reafirmando la inocencia de su cliente y manifestando su intención de presentar una moción para desestimar los cargos. El arresto de Rozier ocurrió dentro de una investigación federal de gran envergadura que resultó en la detención de 34 personas en dos casos distintos, muchos de ellos con supuestos vínculos con la mafia.

El base del Miami Heat, Terry Rozier. Crédito: Terrance Williams | AP

Papel de Rozier en el fraude

Según los documentos judiciales citados por diversos medios en Estados Unidos, Rozier habría facilitado información a apostadores sobre la posibilidad de que abandonara un partido de la NBA debido a una supuesta lesión, lo que permitió a los apostadores colocar apuestas que les generaron ganancias de decenas de miles de dólares.

El partido en cuestión se llevó a cabo el pasado 23 de marzo de 2023, entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans. En ese encuentro, Rozier, quien en ese momento jugaba para los Hornets, estuvo en la cancha solo 9 minutos y 34 segundos antes de retirarse alegando molestias en su pie derecho. Después de ese incidente, Rozier no volvió a jugar en la temporada.

Los fiscales federales aseguran que Rozier, junto con otros involucrados, proporcionó información confidencial sobre lesiones y participación en partidos a cambio de una tarifa fija o un porcentaje de las ganancias obtenidas. A pesar de que la NBA no encontró pruebas de que Rozier hubiera violado las normativas de la liga, la acusación federal mantiene que hubo manipulación intencional de los hechos con el fin de beneficiar apuestas ilegales.

Sigue leyendo:

–Yankees y Mets en la pelea por los lanzadores Imai y King

–Mauricio Sulaimán revela los altos pagos del Canelo Álvarez en sanciones

–Leyenda del Real Madrid ve a Kylian Mbappé igualando a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo